Dimite el tesorero de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española

El hasta ahora vicepresidente y tesorero de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, Gregorio Ramón Aranda Lamas, presentó su dimisión el pasado 4 de noviembre por "discrepancias insalvables con el director general de la Asociación relativas a determinadas actuaciones y procedimientos de gestión económica y administratica, particularmente en lo que se refiere a pagos y relaciones económicas con terceros", según indica en la carta de dimisión.

Aranda Lamas explicó que siente "un profundo respeto" por la asociación, pero que ha vivido "una pérdida de confianza por parte del director al no dar la explicaciones solicitadas sobre las cuentas". Además, afirmó a este periódico que han existido "modificaciones de reglamentos con respecto al SiCAB que no se han hecho de la forma debida".

Según la carta de dimisión, ha solicitado "expresamente al director general que regularice dichos pagos, se ajusten estrictamente a procedimiento, soporte documental completo, trazabilidad y normativa interna de la asociación y dicha regularización no se ha producido". En este sentido, argumenta que como tesorero "no acepto ni puedo avalar ni validar determinados pagos propuestos al no ajustarse -a mi juicio-a los principios de neutralidad, imparcialidad y buena praxis que deben regir la gestión económica de la asociación".

Es más, en su escrito, Gregorio Aranda manifiesta su desacuerdo "ante favorecimientos o preferencias hacia determinadas ganaderías con las que el director general mantiene relación personal, lo cual considero incompatible con la equidad y la transparencia que deben presidir la actividad de esta entidad".