La Diputación explora la línea canadiense para la conexión aérea de Sevilla con el Norte de América

La Diputación Provincial de Sevilla, a través de Prodetur, ha realizado un viaje institucional a Montreal (Canadá) con el objetivo de avanzar en la exploración de oportunidades para una futura conexión aérea directa entre Sevilla y Norteamérica, en el marco de la estrategia de la institución provincial de diversificación de mercados turísticos e internacionalización del destino. El vicepresidente de la sociedad dependiente de la Diputación, Rodrigo Rodríguez Hans, ha desarrollado una agenda de trabajo con aerolíneas, responsables aeroportuarios, y organismos de promoción turística y de desarrollo económico, orientada a presentar el potencial de la provincia de Sevilla como destino turístico y de inversión y a establecer contactos directos con los principales actores implicados en la planificación de nuevas rutas aéreas.

La elección de Montreal como destino de esta misión comercial responde a su papel estratégico dentro del sistema aéreo canadiense. La ciudad, situada en la provincia de Quebec, cuenta con uno de los principales aeropuertos internacionales del país y actúa como un hub aéreo de referencia, con una amplia red de conexiones internacionales, lo que la convierte en una puerta natural de entrada a Europa desde Canadá y en un punto clave para la articulación de rutas transatlánticas.

Contacto con los principales decisores canadienses

Durante el viaje, Rodríguez Hans se reunió con Robert Johnstone, director general de la Feria Internacional de Turismo y Viajes de Montreal, la feria de la industria turística más importante de Quebec, un encuentro en el que se puso de relieve la singularidad de Sevilla y su provincia como destino turístico y cultural del sur de Europa, con especial atractivo para el viajero canadiense.

La agenda incluyó un encuentro en la Cámara de Comercio de Montreal, en el que participaron Rafael Giménez, consultor de Desarrollo de Mercados Internacionales, y Daniela Espinosa Gómez, responsable de proyectos del Área de Servicios de Exportación. En esta reunión se abordó la conectividad aérea como un factor estratégico no solo para el turismo, sino también para el impulso de las relaciones empresariales y la cooperación económica entre ambos territorios.

Uno de los puntos principales del programa del viaje fue la reunión con Air Canada, en la que el vicepresidente de Prodetur se entrevistó con Filip Rotaru, director de Planificación y Programación de la Red Internacional de la aerolínea. En este encuentro se analizó el posicionamiento de Sevilla como principal destino del sur de Europa que aún no cuenta con conexión directa con Norteamérica y su potencial para incorporarse a la red transatlántica.

Asimismo, el vicepresidente de Prodetur mantuvo una reunión con Montréal International, la agencia de promoción económica e internacional del área metropolitana de Montreal, representada por Anna Soller, responsable de proyectos para Europa. El encuentro permitió enmarcar la conectividad aérea directa Sevilla–Montreal como un servicio estratégico vinculado al desarrollo económico, la atracción de talento y el fortalecimiento de las relaciones internacionales.

Rodrigo Rodríguez Hans también visitó agencias de viajes locales, tales como Mia Terra o House of Travel, en las que mantuvo reuniones con sus responsables para conocer de primera mano la demanda del viajero canadiense y estudiar la posible incorporación de Sevilla a sus circuitos europeos.

La agenda de trabajo se completó con reuniones con Turismo de Montreal, el organismo responsable de la promoción turística oficial de la ciudad canadiense, y con el Aeropuerto Internacional Montréal-Trudeau, donde el vicepresidente de Prodetur se reunió con Alejandra Ramírez Posso, responsable de Desarrollo de Servicios Aéreos, para analizar posibles vías de colaboración y el encaje del destino Sevilla en la estrategia de conectividad del aeropuerto canadiense.

Avanzar hacia una conexión directa con América del Norte en el horizonte de 2027

Para Rodríguez Hans, la conectividad aérea internacional es una “herramienta clave” para el desarrollo turístico y económico de la provincia de Sevilla, “y este viaje nos ha permitido establecer un diálogo directo con algunos de los principales decisores del mercado canadiense”. El vicepresidente de la sociedad provincial subrayó que el trabajo realizado en Montreal “se enmarca en una estrategia a medio plazo, alineada con los ciclos de planificación de las aerolíneas, con el objetivo de avanzar hacia una conexión directa con América del Norte en el horizonte de 2027”.

“Con esta actuación, la Diputación de Sevilla continúa reforzando su apuesta por la mejora de la conectividad aérea, la captación de mercados de larga distancia y el posicionamiento internacional del destino Sevilla como palanca de desarrollo económico y turístico sostenible para el conjunto de la provincia.”