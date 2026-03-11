La Diputación pide una reunión urgente con Patricia del Pozo por las mordidas del Estadio de la Cartuja

La Diputación de Sevilla ha solicitado de manera "urgente" una reunión con la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, "ante la gravedad de las informaciones conocidas en las últimas horas" que afectan al gerente del Estadio de La Cartuja, Daniel Oviedo, y a un ex alto cargo de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, considera imprescindible actuar con la máxima transparencia y responsabilidad institucional.

La Diputación de Sevilla, que tiene un 13 por ciento de la sociedad del Estadio, solicita la convocatoria "urgente y extraordinaria del Consejo de Administración del Estadio Olímpico de La Cartuja", con el objetivo de analizar la situación, conocer en detalle las informaciones publicadas y adoptar, en su caso, las decisiones que correspondan para garantizar el correcto funcionamiento y la credibilidad de la institución.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vinculado en un informe a Daniel Oviedo y José María Arrabal, ex presidente y ya ex gerente del Estadio, con el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales en el amaño de contratos para las obras de mejora de La Cartuja en Sevilla a cambio de presuntas comisiones ilegales.

Asimismo, la Diputación de Sevilla pide a la Junta de Andalucía, que tiene el 40% del accionariado, que dicha reunión sea presidida por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, dada la relevancia institucional del asunto y la necesidad de ofrecer las máximas garantías de transparencia, rigor y responsabilidad pública.

La Diputación de Sevilla reitera su compromiso con la buena gestión de las instituciones públicas, la transparencia y la defensa del interés general, principios que deben regir en todo momento la actividad de las administraciones.