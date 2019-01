La dirección del IES Politécnico señala que ha pedido que se cubra la baja del profesor

La dirección del IES Politécnico de Sevilla mostró ayer su "profundo malestar" por considerar que se ha culpado al centro de que no se cubra la baja de un profesor en en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico (asignatura de Montaje y Mantenimiento Mecánico) desde inicios de curso y aclara que se han hecho gestiones innumerables ante la autoridad educativa para tratar de solventar la situación.

"Si bien es cierto que no han recibido enseñanza desde el comienzo de curso en las materias impartidas por el/la profesor/a de baja, no es menos tajante que las gestiones realizadas por la Dirección desde que tiene conocimiento de dicha baja médica han sido innumerables para que esta situación no continuara", asegura en un escrito enviado a este periódico su directora Isabel Cuéllar.

Estas gestiones se han hecho ante la delegación de Educación de la Junta. "La respuesta desde la Delegación Territorial de Educación, como organismo competente en la resolución del problema -que siempre ha atendido todas nuestras peticiones de sustitución, excepto en este caso- ha sido que no disponían de personal en la bolsa de sustituciones para la especialidad del profesorado al que pertenece la persona de baja", continúa el escrito.

La dirección añade que no cree que los alumnos se encuentren “indefensos” porque "desde primera hora la dirección del centro ha ofrecido las oportunas explicaciones al alumnado y cursado numerosas gestiones realizadas en tiempo y forma para la solución del problema".

Y agrega que "nuestra máxima preocupación es que el alumnado que titula tenga los resultados de aprendizaje adquiridos satisfactoriamente para desarrollar su formación práctica y su labor profesional posterior".

La dirección recalca que "toda la comunidad educativa está afectada. No sólo el alumnado, como principal agente del centro; también, además, el resto del profesorado y el equipo directivo, que sufre de una u otra forma las consecuencias negativas de la situación actual".