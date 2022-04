El drenaje del tranvía permitirá el riego prolongado del arbolado

El Ayuntamiento inició hace unas semanas las obras de la primera fase de ampliación del Metrocentro entre San Bernardo y Nervión con la renovación de las infraestructuras de agua y la construcción de un corredor verde en San Francisco Javier y Luis de Morales que lleva incluido un sistema de drenaje sostenible cuya misión, además de contribuir junto con el colector a evitar inundaciones, es permitir un riego prolongado de la arboleda y las zonas verdes.

El proyecto contempla a lo largo de toda la calle Luis de Morales y la avenida de San Francisco Javier la instalación de 46 pozos de infiltración con cinco metros de profundidad (depende de la capa permeable de cada zona) y 0,8 metros de diámetro que captan a través de tubos dispuestos bajo el terreno las aguas de lluvias y la pasan al terreno. Este es el primer elemento del sistema de drenaje sostenible.

Los técnicos detallan que las aguas pluviales de los pozos de infiltración al terreno no van a la red de saneamiento, sino que se infiltra en el terreno, salvo que lógicamente se saturen en momentos de fuertes lluvias, favoreciendo además el riego progresivo de la arboleda y la jardinería. “Estarán dotados de un sistema de aliviadero, de forma que el agua que ya no pueda absorber el terreno va a la red de saneamiento, aunque ya más espaciada en el tiempo. Si tuviéramos que hacer de nuevo una comparación, actuarían, salvando las diferencias, como depósitos de detención (tanques de tormenta) a muy pequeña escala introducidos en el subsuelo”.

El proyecto contempla la instalación de 46 pozos de infiltración con cinco metros de profundidad

El documento detalla que el segundo elemento del sistema de drenaje sostenible serían las áreas verdes de biorretención. Son las áreas de plantaciones tanto de árboles como de arbustos y jardinería cuya base está rellena de terreno permeable y, en algunos casos, con pozos de infiltración cercanos. Estas áreas verdes a su vez tendrán un sistema de seguridad de evacuación del agua sobrante hacia los imbornales para que, en caso de fuertes lluvias, no inunde las calzadas, conduciendo el agua sobrante hacia la red de saneamiento.

El agua filtrada al suelo procede de las áreas verdes y del carril bici a través del pavimento drenante de este, al estrato de grava que se dispone inmediatamente bajo esta superficie y, una vez allí, por tubería hasta el pozo de infiltración. Las aguas de las zonas peatonales discurren por la superficie hasta las zonas de biorretención o al carril bici. “Buena parte del propio carril bici, por las pendientes de los terrenos, constituirá una fuente de recepción de aguas para ser infiltradas al terreno. En concreto, el carril bici, que supera el kilómetro de largo, lleva en su superficie un tratamiento de mezcla bituminosa permeable, debajo una capa de hormigón poroso y debajo de esta una capa de gravas, y todo su recorrido está concebido como elemento de almacenamiento de agua”.

La avenida del Greco ya cuenta con este sistema, que se usará también en la Cruz Roja

En los tramos de carril bici donde no hay pozos de infiltración porque el terreno no lo permite, el agua que no puede ser absorbida por el sistema drenante se conducen hasta imbornales existentes por debajo de su propia superficie, permitiendo que el agua vaya progresivamente, y no de golpe, hacia la red de saneamiento, reduciendo a su vez el riesgo de inundación en la superficie.

Por último, en el documento se refleja que como elemento separador entre el carril bici y la calzada para los vehículos y haciendo las veces de un pre-tratamiento del agua de escorrentía, se dispondrá una pieza prefabricada discontinua de hormigón de 0,50 metros de anchura que permitirá la presencia de vegetación (césped) intercalada, garantizándose así una buena integración con el resto del urbanismo de la intervención. Este sistema de drenaje sostenible a gran escala sólo se encuentra en la ciudad en la Avenida del Greco y está en construcción en la Avenida de la Cruz Roja.