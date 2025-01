Drones inspeccionan el estado de los árboles singulares de Sevilla

Sevilla ha revisado un 90% de sus 70 árboles singulares con un equipo de drones, que son pequeñas aeronaves que vuelan por control remoto. Esta tecnología que agiliza el cuidado y mantenimiento de los árboles más valiosos de la ciudad se viene usando desde mayo pasado. Así lo ha explicado este lunes en el Parque de María Luisa el alcalde José Luis Sanz, que ha visto el funcionamiento de este servicio sobre el árbol más alto del parque. El sistema se trasladará al resto de árboles de la ciudad.

El servicio lo prestan conjuntamente la Dirección General de Medio Ambiente, Parque y Jardines, la unidad de drones de Policía Local y Protección Civil. "Este servicio pretende tener un cuidado especial con esas especies singulares que tenemos en la ciudad de Sevilla, fundamentalmente en el Parque de María Luisa, para conseguir que estén en las mejores condiciones posibles", ha afirmado Sanz, quien ha añadido que se trata de "vigilar y hacer un mantenimiento preventivo de estas especies singulares de forma no invasiva".

El alcalde ha agradecido a Parque y Jardines y a la Policía Local y a Protección Civil que colaboren en un servicio fundamental para el mantenimiento de estos árboles.

El gobierno local persigue incrementar el gran patrimonio verde de la ciudad. Con tal fin se está llevando a cabo "la mayor plantación de la ciudad de Sevilla de los últimos años, con 7.500 ejemplares entre árboles y arbustos, colaborando también con la Cámara de Comercio en el plan Replanta Sevilla".

Pedro Torrent, el técnico de Parques y Jardines, ha explicado que esta herramienta pretende desarrollar un apoyo al control y al estudio del estado del riesgo del arbolado, y que la actuación es más ágil que traer una plataforma o dispositivo tipo trepa. "Se ha comenzado con los árboles singulares. Se han visto posibles defectos que desde el suelo en una simple inspección visual no es posible y a partir de ahí se pretende hacer un seguimiento", ha asegurado Torrent.

Hasta el momento, con estos drones los técnicos han detectado alguna rama que tenía una situación delicada e inmediatamente después de la intervención y la detección se ha intervenido para atajar ese problema. "Lo bueno que tiene es que permite una detección muy rápida para solventar rápidamente los problemas", ha destacado Torrent.

Cómo funcionan los drones

Torrent expuso que los drones cuentan con una cámara térmica que no se está aplicando de momento. "Por ahora hacen se inspecciones visuales con la cámara, como haciendo zoom, lo que permite ver una fractura o una lesión de una rama que desde abajo no es perceptible. Con la cámara térmica sí podríamos ver si hubiera algún tipo de plaga, que supone un aumento de temperatura por una fermentación o una pudrición o un foco de algún artrópodo que hay dentro del árbol sí se podía detectar, pero de momento no se está utilizando para eso".

Estos drones podrían ayudar también al control de superpoblación de las cotorras, para ver las zonas donde se encuentran, pero no se está utilizando tampoco para eso ni se ha planteado esta tecnología para ese fin.