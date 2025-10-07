Un ejemplo de arraigo en Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte y la Fundación Cajasol han impulsado una nueva edición de Los Cuadernos de Almonte que el consistorio lleva años publicando con carácter académico y divulgativo. En esta ocasión está dedicado a un ejemplo de arraigo, una de las primeras pobladoras de la urbanización de la Playa de Matalascañas, María del Pópulo Antolín Espino (Almendralejo, 1935-Sevilla, 2023). La publicación fue presentada en el Museo de la Villa de Almonte, en un acto presidido por el alcalde Francisco Bella, que contó con la participación de Rocío Pérez de la Torre, concejal de Cultura, y de los periodistas Francisco Correal y Charo Padilla.

La publicación cuenta con casi una veintena de firmas, los testimonios de quienes conocieron los inicios de la playa y el ejemplo de María del Pópulo Antolín, que se dedicó casi treinta años a servir como presidenta de la comunidad de vecinos del edificio El Delfín.

El primer artículo es un repaso excepcional de Carlos Colón a los orígenes de la urbanización, crecimiento y expansión. Un texto que resulta imprescindible para conocer una primera playa que hoy ya no existe: el ambiente, los negocios, los turistas alemanes, el local que acogió la primera iglesia, la librería de referencia, la carretera inicial para alcanzar una urbanización con mayoría de terreno de dunas...

Luis Navarro, viudo de María del Pópulo Antolín, y el alcalde Francisco Bella. / Redacción Sevilla

Entre las firmas invitadas se encuentran las de Pablo Noguera, secretario del cardenal Amigo; Luis Carlos Peris, Salud Moreno Alonso, Margarita Cossío, Helena Morales-Padrón, Adolfo González, Víctor García Rayo, Juan Espino, María del Mar Calderón, Fernando Navarro Antolín, Diego J. Geniz, Rocío Lerma, María del Mar y Luis Navarro Marín, Miguel Navarro Cardenete, y los citados Charo Padilla y Francisco Correal.