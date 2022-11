"Verte encerrada de repente en una habitación de aislamiento te hace valorar la vida"

La periodista guipuzcoana Elordi García tenía 36 años y toda una vida profesional por delante. Presentaba un magazine matinal en televisión en una cadena autonómica e iba a despedir el 2013 presentando, por segundo año consecutivo, las Campanadas. La vida la obligó a parar. Tras una visita a Urgencias después de haber pasado en distintos momentos por el médico de cabecera sin solución, le diagnosticaron una leucemia de alto riesgo.

"El mundo se te para de golpe. Lo primero que pensé fue en mi trabajo, mi programa, al que no iba a poder acudir por un largo periodo de tiempo. Fue un golpe muy duro. De repente pasé de hacer una vida normal a verme encerrada en una habitación de aislamiento en la que tenía que pasar un mes recibiendo quimioterapia", afirma García. Hoy trae a Sevilla su libro Imparable hasta la médula, un diario de vida con fines solidarios y que llega tras todo un tour por distintas ciudades y pueblos de España. La cita es esta tarde a las 19:00 horas en la librería Verbo y estará arropada por el presidente de Asociación de Personas Trasplantadas de Médula Ósea y enfermedades de la Sangre (ATMOS), Antonio Silva. Las expectativas, "seguir sumando".

"Está siendo una experiencia muy bonita para mí porque estoy conociendo a muchísima gente, también supervivientes que han pasado por procesos similares al mío. El feedback que estoy recibiendo de los que ya han leído el libro es muy bueno. Me dicen que el libro engancha mucho. Hay una mujer que me dijo que desde que lo he leído va con otra actitud a recibir la quimioterapia. Con estos comentarios sólo puedo esperar seguir ayudando", sostiene.

Imparable hasta la médula es la historia de una superviviente, un relato de superación personal y resiliencia que esta periodista guipuzcoana ha querido contar para ayudar a otras personas, concienciar y dar a conocer la donación de médula ósea y también colaborar con la investigación contra el cáncer. Y es que los beneficios del libro, presentado hoy en Sevilla, se destinan a la Fundación Josep Carreras, autor del prólogo de este libro. "Yo soy trasplantada de médula y mi donante es anónimo. El donante salió del registro de médula ósea que a nivel nacional creó la Fundación Josep Carreras para dedicarse a la investigación de los cánceres de la sangre y al año siguiente creó este registro de médula ósea que no existía hasta entonces en España. Hasta entonces, los que no tuvieran un familiar compatible, o tenían mucho dinero y se iban al extranjero en busca de un trasplante, o no había otras salidas. Creo que todos los que pasamos una enfermedad de este tipo somos conscientes que la investigación es la única salida", recalca. Lo recaudado con su obra supera ya los 4.000 euros.

"España es un país solidario y la médula ósea es como la gran olvidada. A nivel de donación de órganos estamos a la vanguardia a nivel mundial y en donación de médula queda mucho por hacer", asegura. "Este libro es también una forma de devolver a la investigación, de ahí sus fines solidarios, que me haya permitido seguir viviendo. Un agradecimiento a todos los adelantos que se han hecho y que creo que son la única salida que tenemos para encontrar una cura definitiva para todos los cánceres. Luego también es una manera mía de dar las gracias a toda la gente que me ha acompañado, familiares y amigos, y que los que están en ese proceso se sientan identificados y los que no, pues que sean conscientes de que pueden salvar vidas donando médula", añade la escritora y recalca: "Se sigue confundiendo con la médula espinal. Y no tienen nada que ver. Es más, el trasplante de médula ósea es como una transfusión de sangre. Hay que hacer un trabajo de campo bastante amplio en esa dirección y ojalá mi libro sea capaz de invitar a los jóvenes a hacerse donantes de médula ósea".

Los cimientos de este canto a la vida se forjaron en la habitación de aislamiento en la que la joven se vio "encerrada" desde que le diagnosticaron leucemia. "Mi hermana me regaló un cuaderno y allí fuimos anotando las preguntas que queríamos hacerles a los médicos, los días de quimio, cómo iba el tratamiento, algunos efectos secundarios... En ese momento yo todavía no era consciente de que esos apuntes llegarían a ser un libro. Cuando en 2019 empecé a escribir eché mano de ese cuaderno para refrescar un poco la memoria, aunque hay cosas que nunca se olvidan. Y terminé de escribirlo durante el confinamiento provocado por la pandemia. Para mí esos meses fueron un regalo. Estaba en mi casa, sana, con todas las comodidades al alcance de la mano y el tiempo suficiente para crear. Todo ello, unido a mi vena periodística y mi capacidad divulgativa para visibilizar una enfermedad de la que todavía no había mucha información y a la necesidad de visibilizar también todo lo relacionado con la médula ósea, porque hay mucho desconocimiento", relata Elordi, que pone en valor el "aprendizaje" que le ha supuesto este viaje.

"El cáncer es un aprendizaje continuo, un curso acelerado de vida que empieza en el mismo momento del diagnóstico. Ha sido un camino muy duro físicamente, pero también de aceptación porque, al final, es una pérdida. Una pérdida de libertad, de tu vida tal y como la conocías, y tienes que construir lo poquito que te queda en esa habitación de aislamiento mientras intentas curarte. Ahí me di cuenta de que la escala de valores de lo que para mí era importante tenía que cambiar, que las cosas importantes eran otras y que no había sabido valorarlas. Desde mi habitación veía a la gente corriendo siempre de aquí para allá y me imaginaba así, en mi vida anterior, ahora soy más consciente de lo que significa vivir que todas esas personas que van corriendo de un sitio a otro", sentencia.