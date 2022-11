Las frases que dejó el I Congreso de Supervivientes de Cáncer en Sevilla

La Fundación Sandra Ibarra hizo este miércoles historia en Sevilla. Por primera vez, esta organización sin ánimo de lucro, con una trayectoria de catorce años sumando esfuerzos frente al cáncer, logró reunir en un mismo auditorio a científicos, investigadores, especialistas sanitarios y supervivientes y sus familiares en el I Congreso de Supervivientes de Cáncer Llenos de Vida, siguiendo con el trabajo realizado desde hace años a través de la Escuela de Vida. Un encuentro pionero en el que se trató de abordar, así como ofrecer apoyo, alternativas y soluciones a las necesidades de los supervivientes tras el alta médica, que no supone el final de la enfermedad.

"Este es un congreso lleno de vida, de esperanza, que pretende dar voz a los supervivientes de cáncer. Hoy comprobaremos una vez más la capacidad del ser humano de curar, y de sobrevivir". Con este mensaje la presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra, dio el pistoletazo de salida. A partir de aquí, una treintena de voces tomaron el auditorio del Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide en las ocho mesas redondas que tuvieron lugar en el encuentro, en el que se dejaron frases para el recuerdo.

Tras una breve introducción del rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, en la que ponía de relieve la importancia de la investigación. "Lo que hace falta es investigación y más investigación", dijo rotundo. Y un breve discurso de apertura a través de un vídeo desde la COP27, la Cumbre del Cambio Climático, de la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, María Neira, las mesas de debate comenzaron con Cáncer: la urgencia de una estrategia. "Intentamos que esto sea una prioridad en la agenda de nuestros gobernantes para acabar con la inequidad en cuestiones como el acceso a la asistencia sanitaria y a nuevos fármacos", aseguraron los doctores y científicos Vicente Guillem y Jesús García-Foncillas, jefe del servicio de Oncología Médica del IVO, miembro de la European Society of Medical Oncology y de la American Society of Clinical Oncolog y miembro del Patronato de la Fundación Sandra Ibarra y director del Instituto Oncológico y del Departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y director de la Cátedra de Medicina Individualizada Molecular de la UAM, y Académico de la Real Academia Nacional de Medicina, miembro del Comité Científico de la Fundación Sandra Ibarra, respectivamente.

La mesa Cáncer de mama y salud sexual, dejó frases tan emocionales como "el mazazo de verte la piel pegada a las costillas", que pronunció la superviviente de cáncer de mama María Ángeles Córdoba durante el relato de su propia experiencia con el cáncer hace nueve años. También la doctora Lola Ruiz León, ginecóloga oncológica especializada en sexología médica, hizo importantes reflexiones como la de "no quedarnos sólo en el estoy viva". "Ya nos viven, ahora tenemos que intentar que nos vivan bien, con calidad", afirmó. Tras lo cual afirmo que la sanidad española está "en pañales" de cara a ese avance hacia la visibilización de secuelas en la vida sexual de las supervivientes de cáncer y trabajo para acabar con esas barreras asistenciales. En esta mesa también participó el cirujano plástico, reparador y estético, Carlos García Saiz, que dio algunas claves sobre la cirugía reconstructiva y la "dificultad de alcanzar la perfección" y las expectativas de las pacientes al respecto. La mesa estuvo moderada por la periodista de Diario de Sevilla, Cristina Valdivieso.

En Cáncer de próstata y salud sexual, contó con las ponencias de los doctores Pedro Blasco, urólogo; Carlos Míguez, radioncólogo; y el oncólogo médico Juan Antonio Virizuela, que conversaron junto a JuanjoFraile, autor del libro InspirarTE Vida y Francesc Guardans, ambos supervivientes de cáncer, que coincidieron en la dificultad que en general los hombres comparten a la hora de hablar sobre su experiencia con la enfermedad y su sexualidad tras superarla por las "creencias limitantes en torno a la masculinidad". La propia Sandra Ibarra moderó este debate.

En la mesa Salud mental y emocional, que contó con las ponentes Margarita Esteban, presidenta de GEMEON y especialista en Medicina Estética Oncológica; la psicóloga María Jesús Álava Reyes; y la superviviente, Laura Gómez, se marcó con esta frase el desarrollo del debate: "Mi psiquiatra y mi psicólogo me han salvado la vida emocional. Yo soy otra persona gracias a ellos, soy mejor persona que antes y disfruto la vida más que antes". La presidenta de Merk Salud, Carmen González Madrid, moderó la mesa.

Otra de las supervivientes y ponentes en la mesa Salud Física: Nutrición y ejercicio físico, Ana Belén Olivo, dejó varias frases que harán historia: "el deporte fue parte de mi tratamiento y decidí interiorizar el cáncer en mi vida y no al contrario" y "los abrazos tienen que durar más de seis segundos". Participó en la tertulia Matilde Mora, doctora en Ciencias del Deporte, profesora de la Universidad de Sevilla, y Coordinadora de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico en Oncoavance y Javier García Pereda, Dietista Nutricionista, Tecnólogo Alimentario y profesor asociado de la Universidad Pablo de Olavide, bajo la moderación de Mario Redondo, licencia do Ciencias del Deporte y Fisioterapia.

En Salud laboral: derechos y empleabilidad tras el cáncer, participaron la periodista y superviviente de cáncer Adela Cáceres, como moderadora; Elena Guerra, experta en la gestión de Recursos Humanos y superviviente de cáncer; Lorenzo Pérez, presidente de Fidelitis; y Elordi García, superviviente de cáncer, que habló de los duro de "ser joven y que te digan que tienes una incapacidad permanente" por haber padecido un cáncer. "Me gustaría quedarme como broche con un valor que tenemos las personas que hemos tenido cáncer: la resiliencia. Y ahí estamos todos, cada vez mejores", sentenció la moderadora.

Manuel Cardenete emocionó a los presentes en la mesa de debate sobre Salud Social y Familiar: ¿Quién cuida al cuidador?. "Soy pareja de superviviente de cáncer y, durante el proceso, nadie me preguntó por cómo estaba yo. Fue la tía de mi mujer quien me los preguntó por primera vez pasado ya un tiempo del inicio del tratamiento. Yo me puse a llorar como una magdalena. Nadie me había preguntado a mí cómo estaba", contaba sobre el sentimiento que comparten muchos familiares y cuidadores. La mesa abordó las situaciones que afrontan los familiares y cuidadores de los supervivientes de cáncer durante y después del tratamiento, así como de la importancia del fomento de la atención social y psicológica dirigida a familiares y cuidadores en el sistema público de salud de la mano del profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y cofundador, Joan Carles March; Carmen Martín Robledo, Jefa del Servicio de Atención al Ciudadano, Participación y Voluntariado del Hospital Universitario Virgen Macarena; Eva García Perea, Directora del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la UAM; y Lola Morón, también familiar de supervivientes de cáncer.

El último diálogo, Mirando más allá: el investigador y la supervivencia, unió en el escenario al periodista y Secretario General de la Fundación Sandra Ibarra, Juan Ramón Lucas, y el doctor Mariano Barbacid, Doctor en Bioquímica e investigador. Ambos conversaron sobre la humanización de la investigación, y abordaron la relación entre investigación y supervivencia, así como la vivencia particular de un investigador tan destacado como Barbacid, que puso de relieve la necesidad de una mayor inversión en investigación para lograr avanzar en tratamientos de cánceres como los de páncreas o pulmón, y finalizó asegurando: "Lo que me gustaría es llenar este auditorio con supervivientes de cáncer de páncreas".

Cerró el Congreso el discurso del director de la Estrategia de Cáncer de Andalucía, David Vicente Baz, que como Oncólogo Médico, agradeció que se aborde la realidad de los largos supervivientes tras el alta médica: "Hoy en día, afortunadamente, tenemos las consultas llenas de largos supervivientes, ¿y qué pasa con ellos cuando salen por la puerta de la consulta?".

Así concluyó un Congreso que, parafraseando a la presidenta de la Fundación, "fue un homenaje para los que no lo han conseguido".

El acto estuvo amenizado por la intervención de Sara Escudero, cómica, actriz y presentadora, que llenó de vida el Paraninfo de la Universidad con su intervención en la que, a través del humor, habló sobre la importancia de vivir sin perder nunca la ilusión.