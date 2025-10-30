Emasesa cambia un generador eléctrico del tanque de tormentas de la Alameda al día siguiente de la tromba de agua

Operarios de Emasesa están cambiando un generador eléctrico del tanque de tormentas de la Alameda de Hércules desde primera hora de este jueves, al día siguiente de la gran tromba de agua que inundó la ciudad. También se está sacando agua del interior del tanque con bombas para completar esta actuación. Varios operarios de Emasesa con coches y maquinaria llevan todo el día en la zona.

A preguntas de este periódico, la empresa metropolitana de aguas de Sevilla responde que el tanque funcionó perfectamente ante la avalancha de lluvia del miércoles, evitando que el agua llegara a un nivel superior.

Respecto al cambio de generador eléctrico, Emasesa subraya que es "una actuación de mantenimiento" que estaba planificada casualmente para estos días y que no tiene relación con la tromba de agua que inundó este miércoles toda Sevilla.

Operarios de Emasesa en el tanque de tormentas de la Alameda. / M.G.

"Es una labor de mantenimiento para cambiar generador eléctrico. Es verdad que se está sacando agua de los habitáculos que hay allí dentro, pero no se está vaciando el tanque de tormentas", responde la empresa.

El agua subió en la Alameda menos de medio metro en algunas zonas, cubriendo por completo los bolardos característicos del bulevar. El tanque de tormentas del barrio se llenó al 120 por ciento.

Un tanque con capacidad para 11.500 m3

El tanque de tormentas de la Alameda está ubicado en lo que fue el antiguo recinto de la estación de metro, ejecutada en los años 70. Tiene una planta circular de 25 metros de diámetro, una profundidad de 25 metros y un volumen de explotación con cabida para 11.500 m3 de agua, explica Emasesa.

La evacuación del agua recogida se realiza mediante 2 bombas sumergidas, de una potencia de 75 kW cada una y un caudal de bombeo de 125 litros por segundo también cada una.

El vaso del tanque de tormentas de la Alameda tiene 25 metros de profundidad. / Emasesa

Este depósito tiene la particularidad de que su vaso de retención era el antiguo recinto de la estación de metro de la Alameda, lo que ha permitido poner en valor esta infraestructura en desuso como elemento anti-inundación de una cuenca vertiente importante, con graves problemas históricos de drenaje y sin otro tipo de solución viable.

El Depósito de Aguas Pluviales de la Alameda de Hércules está situado estratégicamente, ya que al ser una de las zonas de Sevilla con menor altura sobre el nivel del mar, corría un alto riesgo de inundaciones ante posibles fuertes lluvias.