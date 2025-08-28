Las obras de Emasesa en la calle Recaredo obligan a cortes de tráfico y supresión de varias paradas de Tussam

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal Emasesa, ha comenzado las obras de renovación de un tramo de la red de saneamiento en la calle Recaredo, específicamente entre la Plaza Carmen Benítez y la calle San Alonso de Orozco. Estas actuaciones forman parte de las labores de conservación programadas por la empresa de aguas y tienen como fin mejorar la eficiencia y garantizar el correcto funcionamiento del sistema a largo plazo, así como la calidad de vida de los vecinos.

La intervención en la calle Recaredo contempla la sustitución de 70 metros de tubería de gres de 300 mm de diámetro. Además, se procederá a la instalación de ocho acometidas domiciliarias, dos pozos de registro y dos imbornales de dimensiones 0,60 x 0,30 metros. Una vez finalizados los trabajos de infraestructura, la pavimentación se realizará con aglomerado asfáltico sobre hormigón en la calzada y losa hidráulica en los acerados, respetando las características urbanas de la zona.

El consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha subrayado la importancia de estas obras, señalando que “estos trabajos tienen como objetivo mejorar la eficiencia del sistema de saneamiento y garantizar su correcto funcionamiento a largo plazo”. Asimismo, añadió que “seguimos realizando actuaciones en calles de la ciudad como en Recaredo para mejorar así la calidad de vida de todos los vecinos”.

El presupuesto total de esta obra específica asciende a 54.719,65 euros (más IVA). El plazo estimado de ejecución de los trabajos es de cinco semanas. Las obras en Recaredo se suman a casi una decena de intervenciones que Emasesa está llevando a cabo actualmente en la ciudad, incluyendo proyectos en calles como Pagés del Corro, Méndez Núñez, Dueñas, Teodosio o Porvenir, lo que representa una inversión global que supera los 14,8 millones de euros.

Cortes de tráfico y afecciones al transporte público

Durante el desarrollo de las obras, se producirán cortes de tráfico en el tramo afectado de la calle Recaredo, los cuales se extenderán aproximadamente durante tres semanas. Como consecuencia de estos cortes, diversas líneas de Tussam verán modificados sus recorridos. Las líneas 1, C4, A1 y A8 de Tussam suprimirán las paradas existentes en dicha calle con sentido Puerta Osario.