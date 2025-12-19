Endesa invierte más de 2,2 millones para luchar contra el fraude en Sevilla

Endesa ha vuelto realizar en 2025 un esfuerzo inversor en las zonas de Sevilla más afectadas por la saturación de las redes que ocasiona el fraude eléctrico en algunos barrios de la capital. En este sentido, la compañía está invirtiendo este año más de 2,2 millones de euros para la instalación de nuevos centros de transformación en estos barrios, dotándoles de nueva potencia energética, a pesar de que la existente ya suponía el doble de la que los clientes con contrato en vigor demandan.

La eléctrica ha instalado este 2025 los 12 centros de transformación anunciados en su convenio ratificado con el Ayuntamiento de Sevilla por el que el consistorio cedía el espacio necesario para su ubicación en barrios de especial atención como son el Distrito Cerro Amate donde se han instalado 8 nuevos centros de transformación, Distrito Este-Torreblanca con 2, Distrito Sur y Distrito Norte con 1, respectivamente.

Cada uno de estos centros de transformación se ha colocado gracias a la ayuda de una grúa especial de gran tonelaje, ya que su peso puede superar las 25 toneladas, y siempre en perfecta coordinación con la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla, la Policía Local, el Servicio de Movilidad y el CECOP.

Una vez colocado el armazón del centro de transformación, los técnicos de Endesa están realizando las canalizaciones para el tendido del cableado de media y baja tensión que permite la conexión de la maquinaria con la red y con el suministro de los clientes.

En concreto, más de 81 kilómetros de cableado de media tensión y baja tensión. Estos trabajos tienen una duración estimada de dos meses, por lo que Endesa sigue trabajando en estas fechas para poder conectarlos a la red y reforzar así el suministro.

De los centros de transformación instalados se encuentran ya operativos el de la calle Sorolla en La Plata, en de la calle Torrelodones en Torreblanca, el instalado en Padre Pío, y los de la calle Tórtola y Zodiaco en los Pajaritos. El resto de los centros de transformación se irán conectando a la red a medida que vayan finalizando los trabajos de tendido de cableado, y la instalación de toda la paramenta que se coloca en el interior de los centros de transformación: transformadores, celdas de media tensión, interruptores y la digitalización de la que están dotadas estas instalaciones que cuentan con la última tecnología.

Una vez estén todos estos centros de transformación operativos la potencia energética que tendrán estas zonas donde no hay crecimiento poblacional o industria nueva que justifique esa demanda, podría abastecer a 7 hospitales Virgen Macarena.

Además, a los 12 centros de transformación instalados se unen otros dos que Endesa ha instalado este año en El Cerezo en el Distrito Macarena y en Malvaloca en Tiro de Línea y tiene previsto instalar uno más en Valdezorras para reforzar el suministro en estas zonas.

En 5 años, 12,7 millones de euros para la lucha contra el fraude

Endesa ha llevado a cabo desde 2020 un plan de inversión de cerca de 12,7 millones de euros enfocado en la digitalización de las infraestructuras eléctricas y al refuerzo de las redes de media y baja tensión, duplicando en muchas ocasiones la potencia instalada en estos barrios que no han tenido ningún crecimiento poblacional, ni nuevas planificaciones urbanísticas ni la llegada de nueva industria.

Endesa ha instalado en solo 5 años 21 nuevos centros de transformación nuevos y duplicando la potencia de 8 centros más, en Torreblanca, Padre Pío, La Plata, Polígono Sur, Su Eminencia y Ciudad Jardín. En concreto, en el distrito Polígono Sur desde 2020 se han invertido cerca de 4 millones de euros con la instalación de un nuevo centro de transformación y duplicando la potencia de otros 8 centros de transformación en esta zona en la que se registra un 73% de fraude.

En Torreblanca, la inversión en los últimos cinco años supera también los 4 millones de euros, instalándose 5 nuevos centros de transformación en los últimos cinco años en esta zona donde se registra un 60% de fraude.

En Cerro Amate, la inversión asciende a 3,5 millones de euros, con actuaciones concretas en los distritos más sensibles con esta problemática como La Plata, Padre Pío-Palmete, los Pajaritos-Candelarias, Su Eminencia, Juan XXIII, y Cerro Águila. En esta zona con una media de fraude del 40% se han instalado 13 centros de transformación nuevos para intentar paliar la problemática del fraude. En Valdezorras y San Jerónimo, son los últimos centros de transformación instalados con el objetivo de afrontar una situación que afecta a todos, ya que la saturación de las redes como consecuencia del fraude.