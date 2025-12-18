Las enfermeras de Sevilla alertan sobre ataques médicos a las competencias de las matronas: "No pretendemos invadir competencias ajenas"

El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES) advierte de las "graves consecuencias" que están teniendo en la práctica clínica "los ataques de determinados representantes médicos hacia las competencias de las matronas". Según la organización colegial, estos ataques generan "inseguridad" y "desconfianza" en las pacientes y "deterioran la necesaria colaboración entre profesionales sanitarios".

A través de un comunicado, el ICOES asegura tener constancia de mensajes infundados "que cuestionan la formación y dlas funciones de las matronas" y que estarían calando en las consultas, "afectando de manera directa a la atención a las mujeres durante el seguimiento del embarazo". Ante esta situación, la institución exige a las administraciones sanitarias y a los representantes médicos "que adopten las medidas necesarias para velar por la seguridad de las pacientes y garantizar la lealtad entre profesiones sanitarias, tal y como establece el Código Ético y Deontológico".

Entre los hechos denunciados, el Colegio de Enfermería de Sevilla señala "descalificaciones injustificadas" sobre el uso de la ecografía en las consultas enfermeras de Atención Primaria para el control del embarazo, una actividad que, asegura el colectivo, "forma parte de las competencias propias de las matronas como especialistas en Ginecología y Obstetricia".

El Colegio subraya que las matronas están "obligadas legalmente a vigilar y garantizar el desarrollo normal del embarazo utilizando todos los medios tecnológicos disponibles, incluidos los ultrasonidos, y a derivar a los médicos especialistas ante cualquier desviación de la normalidad, tal y como establece la normativa".

En declaraciones a este periódico, su presidente, Víctor Bohórquez, relató un caso reciente en el que un ginecólogo dejó constancia en la historia clínica de una paciente de descalificaciones hacia la matrona de un centro de salud que había realizado correctamente una derivación hospitalaria ante una sospecha clínica. "Informamos a paciente que el patrón no está capacitado ni tiene formación autorizada para realizar ecografías obstétricas", recoge literalmente el informe recibido por la paciente.

Bohórquez señaló que este tipo de actuaciones no solo son "falsas e injustificadas", sino que además "vulneran los canales profesionales adecuados, ya que este tipo de discrepancias deben abordarse a través de las comisiones deontológicas o las direcciones médicas, y no en la documentación clínica de las pacientes".

"Este tipo de conductas genera confrontación innecesaria entre profesionales y perjudica a la ciudadanía. Todos los profesionales sanitarios tenemos responsabilidades y competencias propias, y las enfermeras y matronas asumimos las nuestras con rigor y formación", enfatizó Bohórquez, quien insistió en que la Enfermería "no pretende invadir competencias ajenas, sino desarrollar plenamente aquellas para las que está legalmente capacitada".

En esta línea, el Colegio recuerda que el marco competencial de las matronas en España está "claramente definido en el Programa Oficial de la Especialidad (Orden SAS/1349/2009), en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y en la normativa europea vigente (Directivas 2005/36/CE y 2013/55/UE)". Estas normas atribuyen a las matronas funciones como el diagnóstico y seguimiento del embarazo normal, la realización de los exámenes necesarios para supervisar su desarrollo mediante medios clínicos y tecnológicos adecuados, la atención al binomio madre-hijo y la valoración del bienestar fetal, incluyendo de forma expresa el uso de la ecografía.

El presidente de las enfermeras sevillanas informó que los hechos ya han sido trasladados a la gerencia del Servicio Andaluz de Salud y a la Consejería de Sanidad, y que la organización colegial también actuará ante la Comisión de Ética y Deontología del Colegio Médico de Sevilla. Asimismo, el Colegio de Enfermería de Sevilla ha reiterado que "velará por el honor y la dignidad profesional de todas las enfermeras y emprenderá las acciones necesarias ante cualquier acto de difamación profesional".