La escolarización empieza en Sevilla con 1.600 plazas menos para niños de tres años

El proceso de escolarización (de manera telemática) comienza este domingo, 1 de marzo, en los colegios públicos y concertados de la provincia de Sevilla. Hasta el día 31 permanecerá abierto este trámite, de especial interés para las familias con niños de tres años y para los que cambien de centro educativo. Para los menores con dicha edad, la oferta se ha reducido en casi 1.600 plazas, una merma que obedece a la crisis de natalidad que sufre el país desde hace más de una década. Esta circunstancia ha sido aprovechada por la Junta de Andalucía para reducir la ratio a 22 alumnos por aula, lo que hace posible la creación de 14 aulas en dicha etapa.

Marzo es para muchos hogares sevillanos el mes en el que se busca plaza para los niños con edad de entrar en los colegios. Para los menores de tres años, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ofrece, de cara al curso 2026/27, un total de 17.270 plazas de nuevo ingreso. Esta cifra supone una reducción de 1.597 puestos respecto a la de la escolarización de 2025.

La merma obedece a la agresiva bajada de natalidad que padece la provincia, la cual deja poco a poco vacías las aulas. No en vano, en una década la población en edad de inicio escolar se ha reducido en Sevilla en más de 5.000 niños. Unas cifras que llevan a la Administración educativa a tomar medidas como la que implantará a partir del próximo ejercicio académico.

Infantil

De esta forma, las aulas del primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil albergarán como máximo 22 alumnos. Este nuevo límite nace del consenso con las patronales y los sindicatos, que venían reclamándolo desde años atrás, en aras de prestar un servicio educativo de mayor calidad y más individualizado. La reducción ha permitida crear, a priori, 14 aulas para niños de tres años, cantidad que puede aumentar en función de la demanda que se registre durante marzo.

Entre las novedades a destacar, cabe recordar que el aula matinal se ofrecerá en tres colegios más; dos centros incorporan el comedor escolar; y las actividades extraescolares se amplían a seis colegios.

El proceso

En caso de que la demanda supere a la oferta en algún centro público o concertado, se aplicará la baremación, en la que contar con un hermano en el colegio solicitado y la proximidad al domicilio familiar es lo que más puntuación se otorga en la ponderación.

El 13 de mayo se celebrará el sorteo para los desempates de los solicitantes igualados en puntuación. Un día después, los colegios publicarán las listas con los alumnos admitidos.