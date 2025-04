La Estación de Santa Justa continúa sin servicio

La estación de Santa Justa ha empezado el día sin servicio de trenes, con las pantallas que informan de las salidas en negro y los vigilantes de seguridad desbordados mientras facilitaban información a los viajeros que se quedaban en tierra. El apagón que sacudió este lunes el país ha dejado secuelas, y el martes continuaba el caos y la confusión en la estación sevillana.

Según explicó el personal de Renfe, la tensión eléctrica no se ha reestablecido en las catenarias y serán imposibles hasta nuevo aviso los desplazamientos desde Sevilla. Desde Renfe comentan que es posible tomar el AVE desde Córdoba pero aseguran que no pueden facilitar ningún autobús que traslade a los usuarios del servicio a este destino. Además, según la información ofrecida, los trenes desde Córdoba terminarían por el momento en Madrid pero no llegarían a Zaragoza ni a Barcelona.