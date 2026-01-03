La estación de Santa Justa Sevilla será origen y destino de 540 trenes en el puente de Reyes

Unos 6.590 trenes de alta velocidad, larga y media distancia, de las tres empresas ferroviarias que operan en España (Renfe, Iryo y Ouigo), circularán por toda la red ferroviaria del país durante este puente de Reyes Magos (entre el viernes 2 de enero y el miércoles día 7), según datos de Adif. En total, unos 22.160 trenes de las tres empresas ferroviarias circularán por toda la red del país durante todas las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes (entre el 19 de diciembre y 7 de enero).

En Sevilla, la estación de Santa Justa será origen y destino de 540 trenes entre el 2 y el 7 de enero, mientras en Málaga la estación María Zambrano acogerá 323 trenes y la de Granada 143.

El viernes 2, día de operación salida, y el miércoles 7, en la operación retorno de Navidad, figuran como las jornadas con mayor número de circulaciones, con 1.228 y 1.221 trenes programados, respectivamente.

El lunes 5 de enero una decena de estaciones de Adif reciben a los viajeros más esperados de estos días: Sus Majestades¡ los Reyes Magos han elegido el ferrocarril para llegar a ciudades como Badajoz, León, Ourense, Vitoria o Lleida.

Por estaciones

Este fin de semana de Reyes, Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes registrará la salida y llegada de 1.353 trenes. Se suman a los 860 trenes programados en Chamartín Clara Campoamor para estos seis días.

La estación de Barcelona Sants prevé la llegada y salida de 755 trenes durante el puente de Reyes. La de Zaragoza Delicias, 419. De la estación de Alacant Terminal partirán o llegarán 331 trenes durante todo el puente de Reyes, de València Joaquín Sorolla 293 y de Castellón, otros 129.

La renovada estación Santiago de Compostela-Daniel Castelao tiene programados un total de 73 trenes entre el 2 y el 7 de enero, por la de Ourense pasarán 116 y por la de Oviedo, 62.

Valladolid Campo Grande registrará la llegada y salida de 360 trenes durante este puente y la de León, un total de 114.

Las pantallas de las estaciones, en el móvil de los viajeros

Los viajeros que elijan el ferrocarril en estas fechas cuentan con un nuevo sistema de información: pueden replicar en la pantalla de su móvil la información de las grandes pantallas y teleindicadores de las estaciones de tren, con toda la información de salida y llegada de trenes, vías asignadas y otros datos, actualizada en tiempo real. De esta forma, pueden consultarla desde cualquier lugar, sin necesidad de permanecer junto a esos grandes monitores de las terminales.

El nuevo sistema está ya disponible en 195 estaciones con sólo escanear un código QR, entre ellas entre ellas en Sevilla Santa Justa, las madrileñas de Chamartín Clara Campoamor y Puerta de Atocha Almudena Grandes, Barcelona Sants, València Joaquín Sorolla, Valladolid Campo Grande, Oviedo, Bilbao Abando Indalecio Prieto, Cáceres y Badajoz o Ciudad Real.

Adif Acerca: movilidad para todos

Para facilitar la accesibilidad al transporte ferroviario a todos los viajeros, aquellos con dificultades de movilidad o algún tipo de discapacidad pueden solicitar Adif Acerca, la asistencia gratuita que les facilita el paso por las estaciones, y la subida y bajada al tren