"Estamos deseando que empiecen las obras en las Atarazanas"

La rehabilitación y adecuación de la Atarazanas Reales de Sevilla para uso cultural es una de las noticias patrimoniales del año. Si todo va como se espera, las obras comenzarán antes de que acabe el año, una vez obtenidos todos los permisos necesarios. Desde Adepa, la asociación patrimonialista que ha estado años batallando para que las actuaciones en el astillero medieval no le causaran un daño irreversible, valoraron el inminente inicio de las actuaciones.

"Estamos muy contentos y felices. Deseando que se inicien las obras, Queremos que estén allí cuanto antes las máquinas y los obreros. Que no haya ninguna excusa para empezar", ha señalado Joaquín Egea, presidente de Adepa.

La anterior licencia de obras de las Atarazanas fue suspendida por un Juzgado que estimó una denuncia de Adepa que advertía que la intervención causaría un daño irreversible al monumento medieval. Comenzaba entonces una negociación entre la asociación coservacionista, los promotores y la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para adecuar el proyecto a las exigencias de Adepa.

Desde Adepa consideran que el proyecto que ya cuenta con licencia de obras se ajusta en lo principal a lo que ellos demandaban. Por ejemplo, que se mantuviera el acceso principal por la calle Temprado o que se excavaran dos de las naves y se hiciera visible la muralla de época islámica.

Egea ha explicado que, no obstante, no se les ha reunido en los últimos meses, como recogía el convenido que regulaba la comisión de seguimiento, por lo que no sabe qué postura tomará la asociación en un futuro: "La gran ventaja de este proyecto es que las actuaciones son reversibles. En cualquier caso, las obras se tienen que iniciar cuanto antes".