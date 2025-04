Caos en Santa Justa: "Estuvimos 8 horas atrapados en el tren y nos acogió el pueblo de Brenes y su alcalde"

La estación de Santa Justa sigue siendo este martes todo un caos de viajeros que quedaron ayer atrapados por el apagón general en todo el país. Hemos recogido los testimonios de cuatro de los afectados.

Manuela Cordero, cantaora jerezana, viajaba con su hija hacia Madrid en un tren AVE de Iryo cuando el tren se paró a la altura de Brenes y gracias a la ayuda de los vecinos de Brenes y de su alcalde Jorge Barrera García han podido dormir esta noche, unos en el pabellón municipal y otros acogidos en casa de familias del pueblo que les han abierto sus casas. "Nosotros cogimos un tren de aquí a Madrid ayer lunes a las 12:25. A las 13.15 se quedó parado a la altura de Brenes. Estuvimos 8 horas en el tren metidos. A las cuatro horass nos abrieron la puerta. Sin agua, sin poder hacer pipí, sin comida. Vieneron a recatarnos, nos bajaron a todo el mundo del tren con unas escaleras. Hemos pasado la noche en un pabellón de Brenes gracias al alcalde y esta martes nos ha traído a Sevilla un familiar de otra familia que también se quedó atrapada en el tren".

"Ha sido horrible, con un calor espantoso. Pedimos que abrieran las puertas y hasta las 4 horas no abrieron las puertas. Los niños llorando, ahogados, el agua se acabó... A las 8 y pico nos abrieron, nos bajaron del tren y tuvomos que caminar 4 km con las maletas, con todo el calor, para llegar a Brenes. En Brenes nos ha acogido muy bien su alcalde. El alcalde ha sido buenísimo. Y la gente se ha portado allí muy bien y hemos dormido unos en casas particulares, otros en el pabellón, tirados allí en... Lo que no tenemos ahora es información para saber cuándo, cómo y cuándo nos podemos ir para Madrid", lamenta Manuela.

"Cada uno se ha buscado la vida. Nosotros dormimos unas horas en el pabellón y después nos acogió una familia. Los vecinos de Brenes han abierto sus casas para que mucha gente se quede a dormir con ellos. Y el alcalde de Brenes ha estado toda la noche yendo y llevando a gente del tren hacia el pueblo. Eso ha sido excepcional".

Manuela tiene que volver a Jerez porque su hijo autista, de 24 años, la necesita. Pero antes tiene que viajar a Madrid a dejar a su hija con el padre, con el que tiene custodia compartida. "Tengo un hijo autista que lo dejé solo en Jerez para llevar a la niña. Menos mal que he podido hablar con él, lo he tranquilizado y está en casa. Pero yo necesito llevar a la niña y volver. Iryo no nos está poniendo autobuses ni nada para llegar a nuestro destino. Es que me han cerrado la oficina que nos iban a informar y me han dicho que se han ido todos a ver si organizan".

La consejera de Igualdad también fue una de las viajeras afectadas en este mismo tren.

"El pis rebosaba por todos los retretes después de tantas horas"

Laura, una sevillana diseñadora de interiores que trabaja en Madrid, se vio afectada también por el apagón del AVE de Iryo en Brenes. Explica que cogió el mismo tren a Madrid que se quedó parado en Brenes. A las 13:20 se quedó parado sin luz.

"No sabíamos lo que pasaba ni nada porque además no teníamos cobertura. Nos quedamos como a 4 km de Brenes, y allí estuvimos sin información al menos 7 horas y media.Había niños pequeños en mi vagón y una chica embarazada. No había comida a las 2 de la tarde porque la cafetería cerró. Es verdad que nos dieron agua, el agua no faltó, pero la comida fue cero. Después de las 7 horas y media vino la Guardia Civil y nos evacuaron. Nos evacuaron y nos hicieron bajar las maletas y caminar en dirección hacia Brenes. Fuimos andando hasta Brenes, y en Brenes supuestamente venía un autobús que hoy me acabo de enterar de que nunca llegó", explica.

"En los baños no se podía entrar, el pis rebosaba por todos los retretes, en todos los vagones. Sí, sí, la gente se puso un poco nerviosa. No los dejaban bajar de los trenes. Muchos vecinos de Brenes los dejaron dormir en su casa y allí se han quedado toda la noche en pabellones y en casas de vecinos. Increíble. Yo, gracias a Dios, cogí un taxi que me llevó a Sevilla. No se han hecho cargo de las personas. Ni a los perros se les trata así".

"Y ahora estamos aquí haciendo una cola impresionante. El personal de Iryo ha cerrado la oficina y aquí estamos sin saber qué hacer. No ha salido ningún Iryo en toda la mañana de Sevilla a Madrid, por lo que estamos totalmente desinformados y no sabemos qué va a pasar con nosotros".

Laura no tuvo señal hasta las 11 de la noche. No podía comunicarse con nadie. Ha podido dormir en su casa por ser de Sevilla aunque trabaje en Madrid. Destaca lo bien que se portaron los niños en el tren ayer.