Europa se compromete a mediar para acelerar el AVE Sevilla-Huelva-Faro antes de 2050

Los alcaldes de Sevilla (José Luis Sanz) y Huelva (Pilar Miranda) se han trasladado a Bruselas para reclamar plazos más cortos de ejecución para el AVE Sevilla-Huelva-Faro, previsto inicialmente para 2050, y acceso a financiación europea. Los ha recibido el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, quien se ha comprometido a mediar con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para tratar de acelerar este proyecto para unir Andalucía y el Algarve portugués, ha explicado el alcalde de Sevilla. La delegación institucional ha estado formada también por los presidentes de las cámaras de comercio de ambas provincias: Francisco Herrero y Daniel Toscano.

El compromiso del comisario europeo de Transportes ha sido claro. La Unión Europea respalda el proyecto y además se ofrece a mediar con el Gobierno de España para acelerar la construcción de la misma. “Hay posibilidades de acelerar la llegada del AVE. Vamos a explorar distintas herramientas para hacerlo. El comisario se ha comprometido a hablar con el ministro Óscar Puente para hacerlo. Nosotros seguiremos trabajando, ayuntamientos y empresarios para conseguirlo. Iremos donde tengamos que ir”, ha explicado la delegación.

La alcaldesa de Huelva culpa al Gobierno de España de retrasar este proyecto hasta 2050. "Hemos salido contentos porque Europa apoya la alta velocidad y apoya el AVE Faro-Huelva-Sevilla. También hemos estado comentando todo el proceso y, desgraciadamente, el Gobierno de España es el que ha ralentizado el AVE hasta el 2050", dijo Miranda a los medios a la salida del encuentro.

Los representantes de Sevilla y Huelva han trasladado a la Comisión Europea la necesidad de integrar esta conexión ferroviaria en las prioridades de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), lo que debería traducirse en plazos más cortos de ejecución y acceso a financiación europea. Para ello han mantenido en Bruselas un encuentro de primer nivel con el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, acompañados por el eurodiputado andaluz Juan Ignacio Zoido. El máximo representante en la materia a nivel comunitario se ha mostrado favorable al proyecto, animando a seguir trabajando en la conexión entre Andalucía y el Algarve.

La construcción de una conexión ferroviaria de alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro es una infraestructura estratégica para el desarrollo económico, la movilidad sostenible y la cohesión territorial del suroeste europeo. Se trata de un proyecto que no solo se concibe como beneficioso para ambas provincias, sino que responde a uno los objetivos fundacionales de la propia Unión Europea como es la cohesión entre los territorios, especialmente aquellos con un carácter periférico.

José Luis Sanz (alcalde de Sevilla)

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado que “venimos a defender ante las instituciones europeas en Bruselas la conexión por Alta Velocidad ferroviaria entre Andalucía y Portugal. Un proyecto sólido e importante que saldaría la deuda histórica en infraestructuras ferroviarias que padecen ambas ciudades”. “Es necesario integrar esta conexión ferroviaria en las prioridades de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T). La construcción de una conexión ferroviaria de alta velocidad entre Faro-Huelva y Sevilla es una infraestructura estratégica para el desarrollo económico, la movilidad sostenible y la cohesión territorial del suroeste europeo”, ha manifestado Sanz.

Sanz ha indicado que “se trata de un proyecto que no solo se concibe como beneficioso para ambas provincias, sino que responde a uno los objetivos fundacionales de la propia Unión Europea como es la cohesión entre los territorios, especialmente aquellos con un carácter periférico”. José Luis Sanz ha concluido que “invertir en esta infraestructura es invertir en una Europa más justa, más verde y más cohesionada. Por ello, seguiremos trabajando, con unidad y determinación, hasta que el tren de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla sea una realidad”.

Francisco Herrero (Cámara de Sevilla)

El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, se ha mostrado satisfecho porque ”hemos podido exponer en detalle la necesidad de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva-Faro para el desarrollo de la región, aún en convergencia con Europa, y el gran impacto económico que tendría a todos los niveles para Andalucía y el Algarve, desde el incremento del PIB, la creación de empleo o el desarrollo del turismo, de la industria o del sector logístico”. En la reunión hizo entrega de un documento en el que se exponían en detalle los beneficios que traería la que sería la gran infraestructura ferroviaria del sur de Europa.

Pilar Miranda (alcaldesa de Huelva)

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, explicó que intuyen "posibilidades de acelerar la llegada del AVE" y que se encuentran "explorando distintas herramientas para poder conseguirlo". Ha recordado que “Huelva es una de las pocas capitales de provincia que sigue sin estar conectada a la alta velocidad ferroviaria, una situación que nos coloca en clara desventaja competitiva y que debe corregirse desde una visión europea de igualdad de oportunidades”. La capital onubense “no pide privilegios. Pide igualdad, conexión y futuro. Invertir en esta infraestructura es invertir en una Europa más justa, más verde y más cohesionada”. Por ello, “seguiremos trabajando, con unidad y determinación, hasta que el tren de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla sea una realidad”.

“Hoy estamos en Bruselas con un mensaje claro, compartido y firme: Huelva necesita y merece una conexión ferroviaria de alta velocidad con Sevilla y con Faro. Andalucía y el Algarve son dos regiones unidas por fuertes lazos históricos y con un gran futuro por delante, un futuro que pasa por la mejora de las conexiones entre las dos regiones. Desde la unidad de todas las administraciones, partidos y agentes sociales lo vamos a conseguir”.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha recordado que “no se trata de una demanda local, sino de una apuesta por una Europa más cohesionada, conectada y competitiva, donde ningún territorio quede al margen del desarrollo”.

Daniel Toscano (Cámara de Huelva)

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, ha subrayado ante las instituciones europeas que la conexión por Alta Velocidad ferroviaria entre Andalucía y Portugal es una infraestructura estratégica que no puede seguir relegada a planes de futuro difuso. Toscano ha insistido en que incluir el corredor Sevilla-Huelva-Faro dentro de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) es clave para reforzar la cohesión territorial y la competitividad del suroeste europeo, eliminando barreras que hasta ahora mantienen prácticamente aislados a dos territorios que comparten profundas relaciones económicas y sociales.

De igual modo, ha advertido que tender puentes, tanto físicos como institucionales, “es fundamental para evitar que dos países limítrofes se den la espalda, como ocurre ahora entre Andalucía y el Algarve debido a la falta de comunicación ferroviaria”. En sus declaraciones, Toscano ha señalado que esta conexión “no solo facilitaría la movilidad de viajeros y mercancías, sino que también activaría sinergias económicas en sectores como el turismo, la agricultura y la logística, consolidando un espacio socioeconómico compartido que quedaría reforzado con la inclusión de este eje en las prioridades europeas de infraestructura”.

Un proyecto clave para Europa

El proyecto de un tren de alta velocidad permitiría unir dos regiones con enorme potencial de desarrollo como son Andalucía y el Algarve, actualmente desconectadas por tren, al tiempo que mejorar la conexión de Huelva con Sevilla, el resto de España y Europa, impulsando sectores clave como el turismo, la logística, la industria y la movilidad empresarial, además de contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo mediante la reducción de emisiones y el fomento del transporte sostenible.

La presencia conjunta de representantes municipales y del tejido empresarial refuerza el mensaje de unidad institucional y consenso económico en torno a una infraestructura considerada prioritaria para el futuro del territorio. Como prueba del firme apoyo portugués al proyecto, la alcaldesa de Huelva ha entregado al Comisario Europeo de Transportes de una carta de apoyo en nombre del presidente de la Cámara Municipal de Faro, António Miguel Costa, quien no ha podido acudir por compromisos locales. Junto a este escrito que ratifica la unidad de acción, también se le ha hecho entrega a Apostolos Tzitzikostas de una copia del Manifiesto por la Alta Velocidad Faro-Huelva-Sevilla firmado por los alcaldes de las tres ciudades en febrero de 2024 en Huelva. Un documento clave ya que cuenta además con la adhesión de las cámaras, asociaciones empresariales, universidades, formaciones políticas de ambos países, agentes sociales y la propia Junta de Andalucía.