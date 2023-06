Una exhibición de perros guía abre el lunes 12 de junio la Semana del Grupo Social ONCE

La semana del 12 al 17 la ONCE celebra su Semana donde habrá más de 120 actividades en las ocho provincias andaluzas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pedro Calbó, inaugurarán el lunes en Sevilla estas jornadas con una exhibición de perros guía adiestrados en la Fundación ONCE del Perro Guía.

En dos pases, la exhibición mostrará cómo se trabaja con estos animales para que lleguen a ser uno de los elementos fundamentales en la movilidad, autonomía y seguridad de las personas ciegas. Entre estos ejercicios se encuentran los cruces de peatones, escaleras y obstáculos habituales que cualquier usuario de perro guía se encuentra por la calle en su día a día. Será en el centro de recursos educativos situado en la calle Campo de los Mártires.

En el acto habrá medio centenar de escolares de dos aulas del Colegio Itálica de Sevilla (de 5º de Primaria y 1º de la ESO), que tendrán una actividad de Goalball en el polideportivo.

Las actividades continúan el lunes 12 por la tarde en la sede ONCE Sevilla con el teatro-orquesta de Plectro Ciudad de los Califas de Córdoba a las 18:30. Media hora antes, se abre al público el clásico chiringuito de Jugonce, con tertulias sobre fútbol tanto adaptado como de otros deportes. Se invitará a representantes de otras asociaciones como a profesionales del mundo del deporte en un encuentro virtual.

El martes 13, de 18:00 a 20:00 está previsto un encuentro de profesionales en psicología al que está invitado el Colegio de Psicólogos de Sevilla y la Facultad de Psicología en una charla sobre " el ajuste a la discapacidad". Por la mañana a las 10:00 es hora de los dulces con De Rechupete, una exposición de diferentes dulces típicos (orejitas de abad, pestiños, rosquitos,...) realizados por afiliados. Habrá tres dulces ganadores . El jurado está formado por miembros del centro de integración social, asociación de fibromialgia y asociación de lucha contra el cáncer. Será en el Salón de actos de la agencia de Coria del Río.

También el martes en Osuna está prevista una actividad para dar a conocer el sistema de lecto-escritura, su método de aprendizaje y se mostrarán algunos ejemplares del servicio bibliográfico de la organización.

El miércoles 14, a las 12:15 y bajo el título Un compañero peludo, los alumnos del colegio Virgen de los Reyes en Lora del Río conocerán mejor a los perros guía.

Más tarde, de 18:30 a 20:00 está prevista la exhibición Flamenco para todos en el Centro Comercial Los Arcos a cargo de alumnas del taller de Flamenco Adaptado de la Delegación de la ONCE en Andalucía, que dirige la bailaora María Sánchez.

También el miércoles 14, de 11:00 a 13:00 en Oasis Escape Room de Alcalá de Guadaíra habra Braille Room, organizado por el club Braille y el colectivo de la escuela de adultos, para que el trabajo en equipo y el unir capacidades pueda dar como resultado llegar a la consecución de la pista final.

El último día habrá actividades de arqueología para los sentidos en colaboración con el conjunto arqueológico de Itálica. Los afiliados visitarán estos yacimientos y ruinas que se han adaptado aportando más accesibilidad para personas con discapacidad visual y dar visibilidad a los colectivos con discapacidad.