Expertos andaluces advierten sobre los riesgos de la dependencia tecnológica

En España, uno de cada cinco adolescentes presenta signos de uso problemático de Internet, el móvil o las redes sociales, según los datos del Plan Nacional sobre Drogas. Esta preocupante estadística afecta a jóvenes de entre 14 y 18 años, consolidándose como un problema de salud pública que cobra especial relevancia coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Profesionales de los hospitales Vithas en Granada, Sevilla y Xanit Internacional coinciden en la necesidad de abordar esta problemática mediante estrategias preventivas, educativas y terapéuticas.

Ana Jimeno, neuróloga del Hospital Vithas Granada y miembro del Instituto de Neurociencias Vithas, explica que "el uso excesivo y prolongado de las pantallas se asocia con alteraciones en los circuitos neuronales implicados en la atención, la memoria y el control de impulsos. En niños y adolescentes, cuyo cerebro aún está en desarrollo, la sobreexposición digital puede interferir en la maduración de áreas como la corteza prefrontal, fundamental para la toma de decisiones, la planificación y la regulación emocional". La especialista añade que diversos estudios, como el de la Asociación Española de Pediatría (AEP) a través de su Plan Digital Familiar, muestran una clara relación entre el tiempo frente a pantallas y el aumento de impulsividad, menor tolerancia a la frustración y problemas de concentración.

"Las redes sociales activan los sistemas de recompensa cerebral, liberando dopamina ante estímulos positivos o novedosos", señala Jimeno. Este fenómeno resulta particularmente intenso en adolescentes, donde la sensibilidad neural a las recompensas sociales puede afectar negativamente la regulación conductual. Aunque los adultos presentan mayor capacidad de adaptación, el exceso de conectividad también les afecta, reduciendo los periodos de descanso mental necesarios para el desarrollo de la creatividad, la empatía y la salud cognitiva en general.

Señales de alarma ante la adicción digital

El doctor Miguel Ángel Soriano, psiquiatra del Hospital Vithas Sevilla, advierte que, aunque los manuales diagnósticos internacionales todavía no reconocen formalmente la adicción a redes sociales, desde la práctica clínica sí puede considerarse una adicción comportamental caracterizada por patrones de uso compulsivo. "El uso excesivo de pantallas puede convertirse en una dependencia subjetiva, donde las redes sociales funcionan como objeto de sustitución para calmar ansiedades y evitar la frustración, especialmente en niños y adolescentes", explica el especialista.

Entre las principales señales de alerta que pueden indicar una adicción digital destacan la necesidad creciente de conexión, la interferencia en el autocuidado y la vida familiar, académica y social, así como el uso tecnológico como vía de evasión emocional. El doctor Soriano establece una clara diferencia entre un uso saludable de internet, donde la tecnología es una herramienta que mantiene el equilibrio vital, y un uso problemático que deteriora vínculos y proyectos personales.

Recomendaciones

Para fomentar hábitos digitales equilibrados, el Dr. Soriano propone establecer horarios y límites claros, definir espacios libres de pantallas, fomentar actividades presenciales y reflexionar sobre el papel de la tecnología en la vida cotidiana. "Existen programas de desintoxicación digital y reeducación tecnológica, tanto públicos como privados, que incluyen psicoeducación, terapia y actividades alternativas, subrayando la importancia de un abordaje multidisciplinar para afrontar la dependencia digital", destaca el especialista de Vithas Sevilla.

Estefanía Marcos, psicóloga del Hospital Vithas Xanit Internacional, incide en que "el uso excesivo de las redes sociales puede convertirse en una forma de adicción digital que afecta directamente al bienestar psicológico. Estas plataformas están diseñadas para activar mecanismos de recompensa en el cerebro, liberando dopamina cada vez que recibimos un "me gusta", un comentario o una notificación". La especialista advierte que esta gratificación inmediata genera una necesidad constante de conexión que puede derivar en síntomas como ansiedad, irritabilidad, insomnio y baja autoestima.

Marcos señala que esta adicción no solo altera los hábitos diarios, sino que también puede afectar la percepción personal y del entorno. "La exposición continua a contenidos idealizados y comparaciones sociales puede generar sentimientos de insuficiencia, frustración y aislamiento. Además, el miedo a perderse algo intensifica la necesidad de estar siempre conectados, dificultando la desconexión digital saludable", concluye.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, desde Vithas Andalucía se quiere incidir en la prevención y el uso consciente de las nuevas tecnologías, recordando que estas herramientas deben estar al servicio de las personas, y no al revés.