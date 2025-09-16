Facua denuncia que Icónica vende abonos para conciertos en la Plaza de España para los que según el alcalde no tiene autorización

La Plaza de España durante la celebración de uno de los conciertos de Icónica.

Facua Sevilla denuncia que Green Cow Music SL, promotora del Icónica Fest, ha empezado a vender abonos y a confirmar artistas para una edición de 2026 en la Plaza de España sobre la que, según ha asegurado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, no existe ningún contrato ni autorización.

Sanz ha afirmado que todavía "no hay nada cerrado" en relación al contrato que daría continuidad al evento en la Plaza de España. De este modo, la asociación advierte de que la empresa estaría vendiendo abonos de manera ilegal, pues a día de hoy no tendría la autorización del Consistorio hispalense para que el evento siga celebrándose durante los próximos años en un espacio declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), ha señalado Facua en un comunicado.

Ante las críticas recibidas por la posible continuidad del Icónica Fest en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el alcalde aseguró hace unos días que tanto el departamento legal del Consistorio como varios despachos de abogados estaban "trabajando en el informe jurídico concreto" para que el ciclo de conciertos continúe en el monumento de Aníbal González. Además, aseguró que "se está estudiando si es posible que se conceda este espacio a Icónica o si hay que sacar una licitación".

Icónica Fest ya vende abonos

Icónica Fest ha empezado a vender a través de su web el "Bono Icónico" que da acceso a todos los conciertos de la temporada, llegando incluso a anunciar las fechas en las que se celebraría este ciclo en la Plaza de España: del 5 de junio al 16 de julio.

Este lunes 15 de septiembre ya ha anunciado a Jamiroquai como primer confirmado de cara a la edición de 2026 y a través de sus redes sociales ha confirmado que serán «más de 25 conciertos».