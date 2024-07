Facua denuncia a la promotora del Mangafest en Sevilla por incumplir el plazo de devolución del dinero de las entradas

Facua ha denunciado ante la Dirección General de Consumo y Mercados de Abastos del Ayuntamiento de Sevilla a Best Way Group SL, promotora del Mangafest Sevilla 2024, por incumplir supuestamente el plazo legal para devolver el dinero de las entradas. El evento se canceló al estallar un transformador eléctrico ubicado en el sótano del pabellón dos del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes).

El incidente provocó que el pasado 22 de junio, poco antes de las 14:30, los asistentes a este festival fueran evacuados del edificio donde se estaba celebrando la edición actual. Pese a que no hubo que lamentar ninguna incidencia grave, el festival se canceló en su totalidad, tras lo cual la empresa organizadora "aún no ha devuelto el dinero" a los asistentes.

Facua avisa de que el decreto 10/2003 sobre admisión de personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas dispone que "la devolución del importe se iniciará desde el momento de anunciarse la suspensión, aplazamiento o modificación y finalizará cuatro días después del fijado para la celebración del espectáculo público o actividad recreativa". Abunda que "el plazo se prorrogará automáticamente si finalizado el mismo, hubiese, sin interrupción, espectadores o asistentes en espera de devolución".

Crítica al gobierno de Sanz

"Nueve días después de la cancelación del evento, la organizadora todavía no ha empezado a devolver el dinero de las entradas", sino que "el Ayuntamiento ha anunciado que será a partir del 2 de julio cuando Best Way Group SL empezará a contactar con los afectados para indicar cómo proceder para el reembolso o cambio de las entradas, aunque esto no quiere decir que se vaya a realizar de manera inmediata".

Por tal motivo, la asociación critica que el Consistorio hispalense, gobernado por el popular José Luis Sanz, "permita a la organizadora saltarse la ley sin ningún tipo de consecuencia". Este hecho ha provocado que lleve el asunto ante la Dirección General de Consumo y Mercados de Abastos del propio Ayuntamiento.