Facua pide a Tussam que refuerce las líneas de autobús C4 y 2 en las horas punta

Facua Sevilla ha remitido un escrito a Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), empresa pública encargada de gestionar y operar los servicios de autobús en la ciudad, para pedir un refuerzo de las líneas C4 y 2 durante las horas punta. La asociación ha recibido quejas de diversos usuarios que critican la baja frecuencia de paso de estas líneas de bus urbano, principalmente por la mañana y al mediodía cuando aumenta el número de pasajeros que las usan para desplazarse a sus lugares de trabajo o estudio.

Este problema también se repite cuando se celebran partidos de fútbol en el estadio de La Cartuja, teniendo en cuenta el refuerzo que se produce en las líneas que van hacia esta zona de la ciudad. Facua Sevilla considera que dicha situación está afectando negativamente a los ciudadanos y vecinos de la capital hispalense, vulnerando sus derechos y garantías como usuarios del servicio de autobús urbano.

Por todo ello, la asociación ha pedido a Tussam que lleve a cabo las medidas y actuaciones que sean necesarias para evitar que estas situaciones se sigan produciendo en las líneas C4 y 2, garantizando un servicio de calidad a los usuarios que hacen uso de las mismas.