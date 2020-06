Los fallos técnicos protagonizan el primer día de matriculación telemática en los colegios de Sevilla

El sistema que debe facilitar la tramitación telemática de las matrículas de los escolares de Infantil y Primaria para el próximo curso estuvo inoperativo durante buena parte del día de ayer, cuando comenzó este plazo para los alumnos que no son de nuevo ingreso. Numerosos padres se han quejado de que no podían acceder al proceso operativo o de que, cuando lograban entrar, no podían seguir avanzando en algunas de sus fases.

Fuentes de la Consejería de Educación y Deporte confirmaron que, efectivamente, se habían producido estos problemas "técnicos" y que durante el día de ayer se habían solucionado. No obstante, numerosas familias afirman que no pudieron realizar correctamente el trámite porque los fallos continuaban.

En la jornada de ayer, según detalla la Consejería de Educación y Deporte, se formalizaron telemáticamente 8.250 matrículas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial para el próximo curso. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo día 8 de junio.

En algunos momentos del día llegaron a estar conectados, de manera simultánea, hasta 20.000 usuarios. Según la consejería, tal situación fue la que provocó "algunos problemas técnicos" que se solventaron con la ampliación de los servidores.