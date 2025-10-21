Una familia denuncia que su hijo tuvo que compartir habitación durante más de 12 horas con un enfermo en fase terminal

Lo que debía ser un ingreso rutinario para un paciente de Hematología se convirtió en una jornada de angustia y desasosiego que ha quedado registrada en forma de queja formal ante el Servicio de Atención al Usuario del Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde la familia de un paciente relata cómo tuvo que compartir durante más de doce horas la habitación con un enfermo en fase terminal, que fue sedado en presencia de su familia por la gravedad de su enfermedad.

La reclamación, a la que ha tenido acceso este periódico, califica lo vivido en el centro como "una experiencia traumática". Ambos pacientes compartían habitación porque, en un primer momento, fueron ingresados con una clínica similar dentro de la misma especialidad médica, pero, en cuestión de días, el pronóstico de uno de ellos se complicó de manera irreversible.

De acuerdo con la denuncia, debido a la gravedad de su estado, el equipo médico había comunicado el día anterior a los familiares del paciente más grave que se iniciaría la sedación paliativa al entrar en una fase terminal. Fue entonces cuando ambas familias solicitaron al hospital que se reubicara a uno de los enfermos para permitir una despedida en intimidad y preservar la estabilidad emocional del otro paciente. Sin embargo, la respuesta que recibieron fue, según el testimonio, "no hay camas".

"Mi hijo no podía soportar anímicamente estar con un paciente sedado. Tuvo que salir al hall porque no podía permanecer dentro", explica la madre en su queja. "Médicos, enfermeras y familiares se movieron por todas partes, pero la respuesta fue siempre la misma. Incluso, nos llegaron a llamar incompresibles, por no querer compartir habitación en esa situación", añade.

Durante ese periodo, el paciente terminal permaneció acompañado por sus allegados en una habitación compartida, mientras el otro enfermo y su madre esperaban en los pasillos del hospital. Los familiares de ambos pacientes, relatan que la situación fue "muy desagradable para todos", dado que, ni unos podían despedirse en la intimidad de su ser querido, ni los otros verse en la tesitura de tener que vivir una escena tan comprometida. El traslado no se produjo hasta la tarde del día siguiente, primero a la quinta planta y posteriormente a la primera, según consta en la reclamación.

"Ver a mi hijo, inmunodeprimido, en el hall del hospital fue lo verdaderamente incomprensible", lamenta la madre. En su relato agradece la implicación del personal sanitario de las plantas octava y primera, a quienes califica de "profesionales entregados", pero critica duramente la gestión administrativa y la falta de recursos. "¿Dónde quedó el derecho a una muerte digna? ¿Y el derecho a un ingreso digno para los demás pacientes?", se pregunta en su escrito.

Fuentes cercanas a la familia aseguran que tanto los médicos como el personal de enfermería eran conscientes de la situación desde primeras horas de la mañana y que intentaron, sin éxito, encontrar una habitación libre. "Se sabía que ese paciente iba a ser sedado, y todos entendíamos que debía estar solo con su familia. Ni su familia ni nosotros queríamos vivir eso", sostienen los familiares.

La madre del afectado reclama al hospital "una respuesta razonable" ante lo ocurrido y pide que se revisen los protocolos de ingreso en casos de pacientes en fase terminal. "No puede justificarse con un simple no hay camas. Esto demuestra que el sistema no está preparado para garantizar una muerte digna ni una atención humana en circunstancias extremas", concluye su carta.

La queja ha sido registrada oficialmente en el Servicio de Atención al Usuario y está pendiente de respuesta por parte del hospital. Este periódico ha intentado ofrecer la versión oficial del Servicio Andaluz de Salud, sin obtener respuestas. Desde el entorno de los pacientes se insiste en que la denuncia no va dirigida contra el personal sanitario, sino contra la falta de medios y organización que, según la familia, generó un sufrimiento evitable para todos los implicados.