Una familia sevillana denuncia que "Emasesa penaliza la custodia compartida"

312, 84 euros es el importe que tuvo que pagar la sevillana Carmen Benítez en la última factura por el consumo de agua de su vivienda, relativa al periodo entre el 22 de octubre y el 20 de enero. No es mucho menor la anterior: 300,81 euros. Los cargos oscilan entre los 200 y los 300 euros desde que se mudó a su piso en el municipio de La Rinconada el año pasado. ¿El motivo? Explica que existe una "laguna" jurídica en casos, como el suyo, donde impera la custodia compartida. Una situación que tacha de "insensible", porque "Emasesa no contempla situaciones tan delicadas" como una ruptura conyugal, en las que los menores hacen uso de los hogares de ambos progenitores.

"Somos una familia ensamblada, como se dice ahora", comenta Benítez a Diario de Sevilla con un tono en el que se mezcla el hartazgo, la resignación y el cansancio. Poco a poco va sacando de diferentes carpetas -perfectamente ordenadas- facturas, reclamaciones y correos que buscan una solución, que todavía no ha llegado, a su problema. "Hace unos años me separé disponiendo de custodia compartida de mi pequeña. Fui yo quien salió de la residencia conyugal, por lo que mi hija sigue empadronada en ese domicilio", continúa esta vecina que se ha criado en la calle Tartessos.

Ahora, convive con su nueva pareja en La Rinconada, quien también comparte esta situación legal con su ex mujer. "En mi vivienda estamos empadronados nosotros dos cuando, realmente, durante 15 días al mes en semanas alternas convivimos seis personas, por lo que el consumo de agua es imposible que sea el mismo", detalla la sevillana.

Saltan las alarmas

La alarma saltó cuando comenzaron a llegar, religiosamente, facturas desorbitadas. Varias de ellas emitidas por la empresa metropolitana de aguas: "Tras insistir en Emasesa por nuestro caso, nos comunicaron que lo entendían, pero que no era posible hacer nada, porque oficialmente sólo existían dos personas empadronadas y como tal, teníamos penalización por el consumo excesivo de agua".

Benítez envió una detallada reclamación en la que exponía su situación. "Cuando fui a empadronarme en mi vivienda hubo una incidencia en el Ayuntamiento por existir personas empadronadas en mi domicilio y hasta que no solicité la baja no nos pudieron dar de alta, de ahí la demora", comienza el correo y prosigue explicando que "cuando vino el técnico de Emasesa al domicilio me informó que la propia entidad actuaría de oficio para incluir a los habitantes de la vivienda en el contrato, ya que en el momento de formalizarlo no disponía del certificado de empadronamiento por la situación comentada anteriormente, por lo que di por hecho que se actualizarían los datos a partir de mayo", fecha en la que se emitió el citado certificado de empadronamiento colectivo.

En el escrito indica que, durante los primeros meses, entendió "el exceso de consumo por las limpiezas y pequeñas obras que tuve que hacer en la vivienda, ya que llevaba cerrada desde 2015". Sin embargo, una vez normalizada la situación de convivencia y tras "ver las últimas facturas", califica el consumo de "excesivo".

"Una normativa obsoleta"

En la respuesta emitida por Emasesa, a la que ha tenido acceso este periódico, la compañía lamenta no poder atender la petición de Benítez, porque "debe velar en todo momento por el cumplimiento de la normativa vigente por la que se rige el servicio y no cabiendo otra interpretación de la citada normativa que pudiera resultar más beneficiosa a sus intereses". Un reglamento en el que este tipo de situaciones parece no tener cabida, a pesar de estar a la orden del día.

"No me convence que me digan que ellos se tienen que regir por la normativa, porque la normativa dice que solamente se acogerán a las personas que estén habitando en la vivienda y no es real que sólo seamos dos", denuncia la vecina de La Rinconada. No duda en indicar que es cierto que el consumo puede ser elevado al ser seis convivientes durante una quincena, "pero que no nos penalicen... pagaremos lo que haya que pagar y, de hecho, lo estamos haciendo, pero que sea real".

Emasesa indica en su página web que "el número de habitantes por vivienda deberá ser acreditado por el titular del suministro mediante inscripción del titular del suministro en el Padrón Municipal del ayuntamiento correspondiente". Sin embargo, no hace mención específica a este tipo de realidades.

En opinión de la sevillana, la normativa que rige la actividad de Emasesa "está obsoleta", porque "el 95% de las custodias que se están dando son compartidas y no se está haciendo nada". A su juicio, se debería modificar a nivel local y autonómico para que se contemple la situación "de este tipo de familias, porque somos muchas". En este sentido, recuerda que es que una de las pocas soluciones que le han dado es que su hija se empadrone un año en La Rinconada y otro en Sevilla, donde está su residencia habitual. Un remedio que Benítez considera "una barbaridad para, por ejemplo, tema de colegios y médicos".

En Málaga, la factura al 50%

No hay que mirar muy lejos para encontrar ejemplos de empresas que recogen este tipo de situaciones en sus ordenamientos. En el caso de Emasa, la compañía municipal de aguas de Málaga sí que hace clara alusión a casos como el de la sevillana. En su página web, el organismo detalla que pueden darse tres situaciones "para los progenitores separados o divorciados que compartan la custodia de hijos y uno de los cuales, al menos esté empadronado en Málaga". En primer lugar, "si hay acuerdo entre los progenitores se considerará a efectos de facturación lo que indiquen en la solicitud firmada por ambos". Otra opción, si la custodia es compartida, es "considerar la convivencia al 50%". Por último, "si la sentencia judicial es con un convenio básico o equivalente se computará un 80% con la persona que ostente la custodia mayoritaria y el 20% con la otra".

Al cierre de la edición de ayer, Emasesa no había respondido a las cuestiones sobre este tema planteadas por Diario de Sevilla, que ha preguntado por este tipo de situaciones en dos ocasiones.