La familia Zapata salda las deudas pendientes con los trabajadores de La Cartuja Pickman

Los trabajadores de La Cartuja Pickman han cobrado la nómina de agosto que le adeudaba la empresa, según ha confirmado a este periódico José Hurtado, presidente del comité de empresa y secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Andalucía. La plantilla, que entró en un ERTE de seis meses el 28 de agosto, había anunciado que si no se le pagaba esa nómina, que sumaba unos 45.000 euros, se manifestarían frente a otros negocios en Madrid de la familia Zapata, propietaria de La Cartuja Pickman a través de la empresa Ultralta.

Los trabajadores que han cobrado los honorarios correspondientes a agosto son 33 de los 36 que tenía la fábrica, ya que tres de ellos estaban en excedencia. La familia Zapata se había comprometido a pagar lo adeudado a los trabajadores, cosa que finamente ha hecho, ya que el dinero no procede de la compañía, según ha podido saber este diario. Los empleador denunciaron que llevaban cinco años sin subida salarial y con salarios por debajo del convenio, y que la mayoría de ellos tenían un Salario Mínimo Interprofesional. La plantilla ha pedido ayudar a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, el Gobierno central y la Diputación hispalense para que se mantenga en la provincia la fabricación de esta loza, ligada a Sevilla desde hace casi dos siglos.

El administrador concursal tendrá que realizar ahora un informe sobre la situación de la compañía para entregar al Juzgado Mercantil 3 de Sevilla, así como calificar el concurso fortuito o culpable. Con casi toda probabilidad se venderá la unidad productiva, consistente en la maquinaria, el derecho de recompra de las marcas que vendió en 2022 a Nox Industrial y el stock. Las marcas están en manos de Nox Industrial, administrada por Juan Manuel Martín Buendía, quien también es administrador conjunto con Ana Zapata en las compañías Ingea Instalaciones e Ion Master Ingenieros Consultores, según la herramienta Insight View, de Iberinform. Las naves donde se ubica la fábrica pertenecen a Internacional Crane and Equipment Company, también relacionada con la familia Zapata.

La fábrica La Cartuja Pickman cerró en agosto para arreglar los techos de sus naves pero poco después solicitó su liquidación al embargar Hacienda sus cuentas, lo que le imposibilita el cumplimiento del convenio de acreedores que el Juzgado Mercantil había aprobado en julio. Algunas familias que pagaron por adelantado vajillas de La Cartuja Pickman y que no las han recibido tras el cierre de la fábrica han presentado denuncia ante comisarías de la Policía Nacional al considerar que se trata de un fraude porque la venta de loza continuó online y presencialmente en la fábrica a pesar de que la actividad se frenó a finales de julio, de que la plantilla entró en un ERTE de seis meses a finales de agosto y de que sabían que irían a liquidación porque no podrían cumplir el convenio de acreedores tras el embargo de Hacienda en verano. Algunas familias ha recibido ya la devolución del dinero de entidades bancarias cuando el pago se realizó mediante tarjeta de crédito o débito.

Piezas de loza de la colección más clásica de casi bicentenaria fábrica de La Cartuja Pickman / M.G.

Página web

Estos clientes pidieron que no se hiciera un outlet con el stock de la fábrica y que se usará para entregar los pedidos abonados por adelantado. Esta decisión está en manos del administrador concursal o de la persona que compre la unidad productiva, si bien este martes algunos de esos clientes han recibido un e mail presuntamente de la empresa lamentando la situación, que califican de "temporal" y anunciando que "esperamos poder solucionar próximamente". No obstante, admiten que "no existe actualmente una fecha determinada para la reactivación de la producción y venta al público de nuestros productos ni podemos darle una fecha exacta de entrega".

El comunicado añade que, en cualquier caso, "la empresa está plenamente comprometida con mantener la excelencia en la atención a sus clientes, por lo que, a pesar de estas dificultades, se procederá a servir aquellos pedidos que hayan sido confirmados a través de la página web y hayan sido abonados". Añaden que "si por razones ajenas a la empresa no se pudieran suministrar estos pedidos ya confirmados y abonados, se procederá a la devolución de los importes que ya han sido satisfechos a través de los métodos de pago aceptados e nuestra página web, utilizando en escasos casos los mismos medios para la devolución". Este mismo texto ha sido subido a la web de la compañía para su consulta por parte de los afectados. Las familias aseguran que no retirarán las denuncias hasta ver que realmente se cumple el compromiso de la compañía.