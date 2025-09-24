Las farmacias sevillanas celebran el Día Mundial del Farmacéutico con una campaña solidaria de recogida de alimentos

Los farmacéuticos sevillanos se suman este 25 de septiembre, por el Día Mundial del Farmacéutico, a solidaridad. En el marco de la celebración de esta efemérides, que se reconoce el compromiso de esta profesión con la salud y el bienestar de la población, los profesionales añadieran a su labor asistencial una nueva dimensión: la solidaridad.

El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla ha lanzado la campaña Una dosis de solidaridad, en colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla y con el apoyo de las distribuidoras farmacéuticas Alliance Healthcare, Bidafarma y Cofares. Del 25 al 28 de septiembre, las farmacias comunitarias que se adhieran a la iniciativa funcionarán como puntos de recogida de alimentos no perecederos, con especial atención a productos básicos como arroz, legumbres secas y aceite.

El objetivo de la campaña es claro: aprovechar la capilaridad, cercanía y confianza que la red de farmacias mantiene con la ciudadanía para canalizar donaciones que ayuden a paliar las necesidades de muchas familias sevillanas en situación de vulnerabilidad. "Los farmacéuticos sevillanos somos un punto de referencia para la salud de la población. Con esta campaña queremos que esa confianza se convierta también en solidaridad, y que entre todos logremos aliviar la situación de quienes atraviesan más dificultades", ha señalado Jaime Román, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

La campaña supone la primera acción fruto del convenio de colaboración firmado recientemente entre el Colegio de Farmacéuticos y la Fundación Banco de Alimentos. Este acuerdo establece un marco para el desarrollo conjunto de proyectos de cooperación, sensibilización y voluntariado con el foco en la lucha contra la exclusión social.

En la provincia de Sevilla ejercen actualmente 3.764 farmacéuticos, de los cuales más de 870 desarrollan su labor en farmacias comunitarias repartidas por todo el territorio. Este colectivo sanitario, además de ser esencial en la atención farmacéutica y el acompañamiento a pacientes, demuestra con iniciativas como esta que la farmacia puede ser también un agente social activo, solidario y cercano.