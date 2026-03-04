BARRIOS
Patrullas vecinales en El Cerezo frente a los gorrillas
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro

Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba

El Rey ha acudido a la inauguración de la muestra, que se podrá visitar en la Casa de Dueñas hasta el 31 de agosto

La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes

Una exposición dedicada a una de las grandes figuras de la nobleza española ha contado con una inauguración a su altura. El rey Felipe VI ha asistido este miércoles a la apertura de la muestra “Cayetana. Grande de España”, organizada con motivo del centenario del nacimiento de la duquesa de Alba.

El monarca fue recibido por Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, en la Casa de las Dueñas, emblemática residencia sevillana de la Casa de Alba. El palacio acoge hasta el 31 de agosto esta exposición conmemorativa que reúne más de 200 piezas —entre retratos, documentos, vestidos y objetos personales— vinculadas a la vida y legado de una de las aristócratas más populares y mediáticas de la historia reciente de España.

La muestra ofrece un recorrido íntimo y patrimonial por la figura de Cayetana Fitz-James Stuart, resaltando tanto su dimensión histórica como su personalidad singular, profundamente ligada a Sevilla y a sus tradiciones.

Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
1/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
2/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
3/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
4/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
5/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
6/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
7/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
8/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
9/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
10/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
11/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
12/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
13/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
14/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
15/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro
Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba
16/16 Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba / Antonio Pizarro

También te puede interesar

Lo último

stats