Felipe VI visita la exposición en homenaje a la duquesa de Alba

Una exposición dedicada a una de las grandes figuras de la nobleza española ha contado con una inauguración a su altura. El rey Felipe VI ha asistido este miércoles a la apertura de la muestra “Cayetana. Grande de España”, organizada con motivo del centenario del nacimiento de la duquesa de Alba.

El monarca fue recibido por Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, en la Casa de las Dueñas, emblemática residencia sevillana de la Casa de Alba. El palacio acoge hasta el 31 de agosto esta exposición conmemorativa que reúne más de 200 piezas —entre retratos, documentos, vestidos y objetos personales— vinculadas a la vida y legado de una de las aristócratas más populares y mediáticas de la historia reciente de España.

La muestra ofrece un recorrido íntimo y patrimonial por la figura de Cayetana Fitz-James Stuart, resaltando tanto su dimensión histórica como su personalidad singular, profundamente ligada a Sevilla y a sus tradiciones.