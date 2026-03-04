La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes

Felipe VI visitó, este 4 de marzo, el Centro de Atención Integral de ASPACE Sevilla, situado en Dos Hermanas, con el objetivo de conocer de primera mano la labor que esta entidad desarrolla en favor de las personas con parálisis cerebral.
1/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
2/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
3/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
4/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
5/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
6/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
7/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
8/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
9/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
10/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
11/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
12/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
13/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
14/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro
15/15La visita de Felipe VI al centro ASPACE Sevilla, en imágenes/Antonio Pizarro