Las fotos de la Pascua Militar en Sevilla

La Pascua Militar ha vuelto a celebrarse en Sevilla. En representación del rey Felipe VI, que estaba en el acto central en Madrid, el acto estuvo presidido por el teniente general Carlos Melero Claudio, jefe de la Fuerza Terrestre (Futer) y representante institucional de las Fuerzas Armadas en la plaza. Acompañado por autoridades civiles y militares, así como por una representación del los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil, el alto mando reiteró la "absoluta lealtad" de todos los militares al monarca y el "compromiso inquebrantable" con la "seguridad de todos los españoles".
