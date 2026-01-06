Pascua Militar en Sevilla: de la "absoluta lealtad" a Felipe VI al "compromiso inquebrantable por la seguridad de todos los españoles"

El palco de autoridades de la Pascua Militar, celebrada este martes por la mañana en la Plaza de España.

La Pascua Militar, instituida por el rey Carlos III en recuerdo de la recuperación de la plaza de Mahón el 6 de enero de 1782, ha vuelto a celebrarse en Sevilla. En representación del rey Felipe VI, que estaba en el acto central en Madrid, el acto estuvo presidido por el teniente general Carlos Melero Claudio, jefe de la Fuerza Terrestre (Futer) y representante institucional de las Fuerzas Armadas en la plaza. Acompañado por autoridades civiles y militares, así como por una representación del los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil, el alto mando reiteró la "absoluta lealtad" de todos los militares al monarca y el "compromiso inquebrantable" con la "seguridad de todos los españoles".

Entre las autoridades civiles destacó la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; los consejeros de la Junta de Andalucía Patricia del Pozo y Jorge Paradela; el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses; el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; y la representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, María Begoña Rodríguez.

Los actos comenzaron a las 10:30 en la Plaza de España. Allí, una Unidad de Honores mixta compuesta por la escuadra de batidores, estandarte del RAAA 74, mando y cuatro secciones del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias (UME) rindió los honores reglamentarios y desfiló ante la autoridad.

Posteriormente se celebró la recepción oficial en el Salón del Trono de Capitanía General. Durante esa parte del acto se dio lectura a la efeméride que dio lugar a esta conmemoración y se impusieron condecoraciones. Además de a distinto personal militar y civil del Ministerio de Defensa, se impuso la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco a Benito Mateos-Nevado Alonso, presidente del Real Círculo de Labradores y Propietarios.

El acto finalizó con la alocución del teniente general, quien puso de manifiesto una vez más la "absoluta lealtad, respeto y subordinación" de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil a Su Majestad el rey Felipe VI y reiteró "el compromiso inquebrantable de los soldados, marineros y guardias civiles por la paz y seguridad de todos los españoles".

La Pascua Militar nació para conmemorar la recuperación de Mahón hace hoy 243 años. Así quedaba consumada la conquista de Menorca, en poder de los ingleses desde 1713 en virtud del Tratado de Utrecht. El acto principal, como siempre, se desarrolló en Madrid presidido por Su Majestad el rey Felipe VI, pero también hubo otros en distintas ciudades del país.