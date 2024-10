Así funciona el Multacar: el coche que persigue la doble fila en Sevilla

Cuando se tiene un coche uno de los principales retos es encontrar dónde estacionarlo una vez acabado el trayecto. La falta de espacios libres hace que a veces se opte por aparcar en doble fila, algo que no está permitido y que supone una infracción que conlleva multas y contra la que Sevilla actualizará sus métodos. La ciudad dejará atrás los vehículos con los que ha puesto multas hasta hace unos años para poner las multas a los vehículos que se encuentren mal aparcados e implementará el sistema Multacar.

¿Cómo funciona el nuevo Multacar?

Sevilla cuenta desde hace ya más de una década con una serie de vehículos circulando por sus calles a la caza de coches en doble fila y que llegaron en ocasiones a poner 200 multas diarias. Para ello esos coches contaban con decenas de cámaras para la toma de vídeo y fotografía, lo que les permite tener imágenes casi en 360 grados, así como la información de las matrículas, de los vehículos que se encuentran en la calle. Sin embargo, estos vehículos llevan dos años sin circular por las calles de Sevilla, después de que no superaran las pruebas de verificación. Por lo que finalmente la ciudad cambiará sus métodos en un futuro próximo a través del que se conoce como Multacar, del que el Ayuntamiento contratará dos equipos.

Coches en doble fila en la calle Esperanza de Triana. / José Ángel García

Frente a los vehículos tradicionales cuya tarea era poner multas, el Multacar tiene la ventaja de ser un equipo que puede ser instalado en cualquier coche de la flota policial. Está formado por una serie de cámaras, que son operadas y monitoreadas desde una tablet, dispositivo que permite también la comunicación con las diferentes bases de datos.

Los dos Multacar contarán con sistemas de identificación automática de matrículas, que capturan, geolocalizar y registran imágenes y datos para “poder gestionar las propuestas de sanción o las alertas, permitir la validación o invalidación de estas propuestas de sanción”, según se recoge en las condiciones de la contratación de este sistema.

Las cámaras que usa el Multicar son tanto industriales como de iluminadores infrarrojos, lo que permite que recogen información tanto de día como de noche, algo que pueden lograr con una tasa de aciertos cercana al 95%. Se trata de un sistema modulable, que puede tener hasta cuatro dispositivos que permiten que el sistema tenga una visión de hasta 360 grados del exterior del vehículo.

Las cámaras irán situadas en la parte superior del coche a través de un soporte magnético, lo que asegurará que se tratan de equipo portátiles y permitirá que sea cambiado de vehículo de manera ágil y rápida, sin necesidad de contar con herramientas específicas para ello. Además, el equipo funcionará con un sistema de baterías extraíbles de cuatro horas de autonomía y su propio sistema de alimentación.

El Multiacar no se usará únicamente para controlar y multar a los vehículos que aparquen en doble fila, sino también se puede usar para localizar otros coches que estén cometiendo infracciones, como que no tengan seguro, que no hayan superado la ITV, que sean parte de una investigación por motivos delictivos o que tengan órdenes de ser precintados, pero su software también deberá estar preparado para controlar otras infracciones ligadas a los aparcamientos más allá de la doble fila.