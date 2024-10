La Policía Local de Sevilla tendrá dos nuevos sistemas ponemultas para combatir la doble fila

El Ayuntamiento de Sevilla ha encargado la compra de dos nuevos sistemas ponemultas para combatir la doble fila y demás estacionamientos indebidos. El Consistorio ha publicado el pliego de prescripciones técnicas para contratar dos equipos del conocido como Multacar, una tecnología avanzada que permite leer las matrículas infractoras y generar inmediatamente un boletín de denuncia a través de una tablet. Es un sistema que en teoría viene a mejorar mucho al antiguo coche ponemultas, con el que la Policía ha trabajado desde hace más de una década, pero que llevaba más de dos años sin uso en las dependencias policiales porque no había pasado las pruebas técnicas de verificación.

La gran ventaja del nuevo sistema es que puede ser instalado en cualquier vehículo policial. El precio estimado del contrato es de 12.853,15 euros IVA incluido. Lo que se pretende comprar son dos sistemas para la identificación automática de matrículas, con todos los elementos necesarios para su funcionamiento, protección y transporte. Incluirán un sistema de control de infracciones de vehículos que se encuentren parados o estacionados indebidamente. Está formado por una tablet que permite la operación y monitorización de las cámaras, así como la comunicación con las distintas bases de datos. De esta forma, puede ser muy útil también para la búsqueda de coches que estén señalados por la Policía o los juzgados, ya sea porque hayan sido robados o sobre ellos pese algún tipo de embargo o reclamación.

Según figura en el pliego de condiciones para la contratación del Multacar, el sistema integral de lectura y almacenamiento de placas de matrículas debe poder "capturar las imágenes y geolocalizarse, reconocer los caracteres de las matrículas, registrar las imágenes y los datos y poder gestionar las propuestas de sanción o las alertas, permitir la validación o invalidación de estas propuestas de sanción, así como la exportación en un formato admitido por éstas". La identificación de las placas debe hacerse en los dos sentidos de la marcha, tanto de coches aparcados como en movimiento.

El sistema incorporará un conjunto de cámaras industriales y de iluminadores infrarrojos, que permitirán la lectura de las matrículas tanto de día como de noche, con una tasa de aciertos igual o superior al 95%. La aplicación de control cuenta también con un modo nocturno para mejorar la visibilidad de la foto del vehículo infractor. El control funcional del equipo se hace mediante una tablet con pantalla táctil, de "fácil configuración y basada en tecnologías web". La aplicación permitirá añadir listas de matrículas, generar alertas visuales y/o sonoras y consultar bases de datos remotas según las circunstancias del servicio.

Así, no sólo combatirá la doble fila, sino que también servirá para localizar vehículos que no tengan seguro, que no hayan pasado la ITV, que tengan órdenes de precinto o sean investigados por hechos delictivos. "Debe permitir visualizar todas las capturas realizadas por el dispositivo pudiendo aplicar diferentes filtros y permitiendo exportar los resultados filtrados en formato abierto, para su explotación en otros sistemas", añade el pliego. Igualmente, el sistema debe cumplir con la normativa de protección de datos y permitir auditar las acciones que realice el operador. La tablet soporta la captación de las imágenes de dos cámaras de forma simultánea.

El sistema se integrará en la plataforma de gestión de matrículas del Ayuntamiento de Sevilla. El software debe estar preparado para poder controlar las infracciones incluidas en la ordenanza municipal de circulación, fundamentalmente en lo que hace referencia a estacionamientos regulados, carga y descarga, dobles filas o zonas de baja emisión, entre otras cuestiones. Igualmente, debe ser compatible con los sistemas informáticos del Ayuntamiento de Sevilla y con los propios de la Policía Local, así como contar con conexión al sistema de consultas masivas de la Dirección General de Tráfico, llamado Atex5.

La fijación de la tablet en el interior del vehículo no debe interferir con el funcionamiento de los airbags ni debe incrementar el riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente. Las cámaras irán en el techo mediante un soporte magnético, "sin fijación mecánica ni agueros en la carrocería, y sin ningún tipo de cableado contra el interior del coche". Los equipos son portátiles y pueden cambiarse de coche de forma rápida y sin necesidad de utilizar herramientas especiales. Cada equipo dispondrá de un sistema de batería extraíble con una autonomía mínima de cuatro horas y contará con su propio sistema de alimentación. El sistema es modular y permite añadir hasta cuatro dispositivos, para cubrir los 360 grados de visión. Una vez adjudicado el contrato, el sistema se entregará en un plazo máximo de 60 días. Después, se formará a 25 policías locales en el manejo del mismo.

Por otra parte, la Policía Local de Sevilla lleva varios meses sin poder utilizar los dos radares móviles de control de velocidad, que tienen que pasar las revisiones de metrología en Madrid. Según fuentes del caso, estos dispositivos no han pasado estas pruebas por falta de presupuesto para ello.