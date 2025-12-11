Furancho, la taberna donde el producto marca el camino

En plena escena gastronómica sevillana, cada vez más abierta a propuestas que fusionan tradición y territorio, Furancho se presenta como un espacio donde Galicia y Andalucía dialogan a través de las mejores recetas de cada tierra. Definido como taberna gallegandaluza, el local apuesta por una cocina reconocible, basada en el producto, en elaboraciones clásicas y en una carta que se estructura de forma clara en torno al picoteo, el pulpo, los pescados y mariscos, las frituras, los platos de carne y los postres tradicionales. La propuesta se inspira en las bodegas gallegas tradicionales, los conocidos furanchos, lugares donde históricamente se servía el vino de cosecha acompañado de comida sencilla, concebida para compartir. Ese espíritu se traslada aquí a un espacio rústico y acogedor, decorado con parras y olivos, que invita a las comidas y las sobremesas pausadas, sin prisas.

Desde el primer vistazo, el menú deja claro su enfoque: producto gallego tratado desde un prisma andaluz, con guiños a ambas cocinas sin perder nunca la raíz tan característica de los sabores originales. La carta comienza con un apartado de abacería, pensado para abrir el apetito con productos reconocibles. Entre las opciones figuran el jamón ibérico con denominación de origen de Huelva, cortado y servido al estilo tradicional, así como el lacón cortado a cuchillo a feira, una de las recetas más identificativas de la cocina gallega.

El bloque se completa con una tabla de quesos nacionales con sus contrastes, pensada para recorrer distintas texturas y matices, y con propuestas más ligeras como la tosta de anchoa del Cantábrico con queso crema y salsa de piquillos, donde se combinan salinidad, suavidad y dulzor. Otra de las opciones es la tosta de mejillones en escabeche con mousse de foie y jamón de pato, una elaboración que introduce un matiz más creativo dentro del recetario clásico. También aparecen bocados marineros como la gilda de percebes y atún.

Uno de los grandes protagonistas de Furancho es, sin duda, el pulpo, al que se dedica un apartado propio. Se puede encontrar en formato de ensaladilla de pulpo a feira, donde el cefalópodo se integra en una versión gallega de uno de los platos más populares de la cocina andaluza. También aparece el pulpo de lonjas gallegas a feira con cachelos, servido de forma clásica, respetando la preparación tradicional. La carta incluye además unas bravas con chicharrón de pulpo, una reinterpretación de un plato muy popular, y un wok de verduras con pulpo, gambones y vieiras, donde se introduce una elaboración de corte más contemporáneo sin abandonar el protagonismo del producto marino.

Entre las opciones cárnicas del picoteo aparece la oreja de cerdo a feira, presentada siguiendo la tradición gallega. Asimismo, se mantienen en carta las tostas marineras, como la ya mencionada de anchoa del Cantábrico, y la tosta de tartar de atún rojo con mahonesa de trufa, piquillos y albahaca, que introduce un perfil más fresco y aromático. También aparecen las navajas a la plancha o al ajillo con menta, los berberechos de Noia al vapor, y el camarón gallego cocido, siempre tratado con el mínimo aporte de cocina para respetar su sabor original. Entre las opciones más llamativas se encuentra la centolla o buey de mar cocido y abierto al natural.