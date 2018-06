Los que ganaron el Mundial

ES hijo predilecto de Veracruz y venezolano consorte. Tiene América metida en las entrañas además de en su condición académica como catedrático de Historia de América. Era el tercer encuentro del cronista con Ramón María Serrera. El primero fue la glosa que hizo de su hermano, Pedro Luis Serrera, uno de los ponentes del Estatuto Andaluz, en la sesión necrológica que le dedicaron las Academias en el Colegio de Notarios. La segunda, cuando presentó el libro de Bárbara Rosillo La moda en la Sevilla del siglo XVIII, accésit del premo Archivo Hispalense.

Dos presencias que dan buena idea de la cultura enciclopédica de este profesor nacido en 1947, un año marcado por la visita de Evita Perón a Sevilla. La tercera aparición fue como conferenciante, en la lección magistral que pronunció en el Paraninfo de la Hispalense sobre la primera vuelta al mundo y su impacto en la geografía mundial. La guinda de la entrega de los premios de la Fundación Avenzoar.

Los partidos del Mundial de Rusia que se disputaban ese día sonaban a rutas de cabotaje, secuelas de la osadía de Magallanes, Elcano y sus acompañantes: Australia-Dinamarca, Argentina-Croacia, Francia-Perú. Nada humano le es ajeno a Ramón Serrera Contreras: ni la música, que disfruta como melómano empedernido, ni el fútbol, consciente de que Argentina se estaba jugando el ser o no ser hamletiano con una selección que etimológicamente se los puso de corbata.

Fue hermosa esa lección magistral sobre la primera visión del mundo sentado como estaba quien esto firma al lado de un farmacéutico de pueblo, premiado por la mejor labor farmaceútica del año. Francisco Javier Guerrero está al frente de la farmacia de ElMadroño, el pueblo más pequeño de la provincia de Sevilla, y todos los días atraviesa el límite provincial para residir en Berrocal, pueblo de la provincia de Huelva donde al frente de la farmacia local está su esposa.

Salieron cinco naves y sólo volvió una, la nao Victoria, la más mediática. Salieron más de doscientos y sólo regresaron 18. Su idea no era dar la vuelta al mundo, no tenían esas ambiciones omniscientes como precursores de las dos entregas cinematográficas de los Compadres, Alfonso Sánchez y Alberto López.La mayoría sale del puerto de las Mulas, en Sevilla, junto a la antigua ermita de Los Remedios que dio nombre al barrio, a un edificio que el indiano Rafael González-Abreu convirtió en Instituto Hispano-Cubano de Historia de América, destino para el que sólo sirvió tres décadas, siendo en la actualidad un Museo de Carruajes, lo que no se entiende.

Aquel viaje iniciático entre 1519 y 1522 tuvo varios efectos colaterales: los más notorios, según Serrera Contreras, la definición del continente americano y la inmensidad del Pacífico, que como no cabía en los mapas lo pusieron a la vista de la ventana de Pablo Neruda, dijo citando al Nobel chileno. América y África son dos conceptos casi coetáneos en la ampliación del mundo conocido. Y Australia, el topónimo que se enfrentaba a Dinamarca, es el primer país-continente que recibe el nombre antes de ser contenido, mención a sus australes dimensiones y no a los Austrias, como se pensó durante mucho tiempos hasta que se disiparon esos delirios de grandeza.

Tres eran tres. Las tres estatuas que el catedrático encontró de Juan Sebastián Elcano en Guetaria, donde encontró, lo cortés no quita lo valiente, todas las facilidades por parte del concejal de Bildu. Las tres veces que Magallanes aparece en los dominios australes que les permitieron no tener que encontrarse con piratas berberiscos y dar la vuelta al mundo a su pesar. Magallanes muere en Filipinas. Stefan Zweig le dedicó una de sus portentosas biografías, en la que se detiene en este viaje a las especierías, cuando la pimienta se cotizaba tan alto que con ella se construyeron palacios en Venecia.

El americanista Serrera dejó boquiabierto al auditorio del Paraninfo. En 1522, coincidiendo con el Mundial de Qatar, se conmemorará el quinto centenario del final de esta travesía, el regreso de los supervivientes. Por esas fechas, Hernán Cortés está en México y somete a Tenochtitlán, que no era una pedanía sino una urbe con más de doscientos mil habitantes, sólo superada en población por Milán, París y Constantinopla. Vasco Núñez de Balboa, otro de los personajes en cuya trayectoria personal se detuvo Stefan Zweig, intuyó la conexión entre los océanos, el Pacífico y el Atlántico, puente panamericano entre Europa y Asia.

Los grandes descubrimientos son hijos de grandes errores, como el de Cristóbal Colón, que midió mal el tamaño de la tierra descubierta porque confundió la milla árabe con la milla genovesa. Pocos saben que Américo Vespuccio está enterrado en Sevilla. El hombre que le da nombre a un continente. Primo de Simonetta Vespuccio, musa de algunos de los cuadros de Botticelli.

Lección magistral para boticarios y para un par de alumnos premiados del instituto Ramón Carande, el historiador que estudió las cuentas de Carlos V, el emperador que reinaba en Europa cuando se produjo la gesta más grande jamás contada, una Historia que cambió la Geografía.