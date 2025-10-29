“Gestión temeraria”: Familias de ‘Escuelas de Calor’ denuncian negligencia tras ignorar la alerta naranja en centros educativos de Sevilla

La plataforma de familias y AMPA Escuelas de Calor ha emitido este miércoles una contundente denuncia contra el gobierno Ande la Junta de Andalucía y la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, acusándolos de "negligencia y gestión temeraria" por no alertar a la comunidad educativa ante un aviso naranja por Fenómenos Meteorológicos Extremos (FME) en Sevilla.

El colectivo cuestiona seriamente la responsabilidad de la Administración andaluza, preguntándose cómo es posible que, con la AEMET habiendo avisado convenientemente de la tormenta, nadie en la Consejería de Educación alertara sobre el riesgo de llevar a los niños y niñas a los centros.

Prioridad sobre la seguridad

Según Escuelas de Calor, la conclusión a la que llegan las familias es clara: sus hijos e hijas no le importan a la Administración educativa andaluza.

Las preocupaciones se centran en el doble riesgo asumido: la falta de preparación de los centros escolares para hacer frente a los FME, y el grave peligro que suponen los desplazamientos para recoger a los escolares, obligando a las familias a cruzar "carreteras anegadas y peligrosas". La plataforma critica que, al igual que ocurrió durante la pandemia, los protocolos esenciales que se activan en otros ámbitos sociales parecen no ser importantes en el educativo.

"Pareciera que lo más imperioso es que las familias aparquen a sus hijos en el colegio y vayan a trabajar tranquilas, allí estarán seguros hasta que lleguen a recogerlos como puedan y cuando puedan".

La plataforma subraya que esta situación obligó a miles de familias a tener que salir de sus trabajos o domicilios –si les fue posible– para recoger a sus hijos, lo que no solo agravó el caos de tráfico sino que también puso en riesgo su propia seguridad y la de los demás.

Acusaciones directas al liderazgo

La plataforma califica la falta de previsión y planificación como "intolerable". Consideran que esta gestión de los FME es "temeraria", señalando directamente a la consejera Carmen Castillo y al presidente, Juanma Moreno.

Las familias sostienen que este escenario es completamente evitable si se toman decisiones responsables desde quien tiene la competencia y la obligación de velar por la seguridad, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, utilizando la previsión que aconseja la Aemet.

Escuelas de Calor recuerda que la administración andaluza ya demuestra falta de preocupación cuando los escolares sufren temperaturas "extremas e insanas" en sus aulas-saunas, un problema que una ley en vigor hace cinco años obliga a corregir.

El colectivo alerta de que la necesidad de actuar es urgente, dado que los estudios científicos más recientes indican que los fenómenos extremos de lluvia, viento y las olas de calor serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático. Por ello, las familias exigen que el gobierno actúe "de una vez cumpliendo responsable y rigurosamente con las obligaciones y competencias que tienen".