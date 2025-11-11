El Gobierno admite en Isla Mayor que hacen falta más medios para combatir la "peligrosidad" de los narcos

El Gobierno admite que deben emplearse "cada vez más medios humanos y materiales" para combatir la mayor "peligrosidad" de los narcotraficantes. Así lo indicó este martes el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en una visita a Isla Mayor, donde el pasado sábado un policía nacional resultó herido en un tiroteo. Los autores de los disparos utilizaban armas de guerra, algo que está siendo cada vez más frecuente entre los narcotraficantes no sólo en España, sino en toda Europa.

Toscano deseó la pronta recuperación del agente, que fue intervenido de nuevo el lunes y evoluciona favorablemente. Recibió un disparo en el abdomen que le afectó al intestino. El subdelegado quiso mandar un mensaje de "firmeza y compromiso" de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico. "Se ha estado trabajando, se está trabajando y se va a seguir trabajando", expuso Toscano, que recordó que el plan especial del Campo de Gibraltar, que se amplió a seis provincias andaluzas, ha permitido al Estado "aumentar los recursos humanos, materiales y otras actuaciones que no son estrictamente policiales pero tienen repercusión policial".

El representante del Gobierno central en la provincia de Sevilla quiso ser "extremadamente prudente con el operativo policial", por lo que no dio detalles de la investigación para atrapar a los autores de los disparos. "La operación está abierta y lo estará hasta que los mandos lo determinen, de ahí que veamos distintas acciones y despliegues en toda la zona". Toscano dijo que se están incautando unas "importantes cantidades de estupefacientes y otros efectos no permitidos", pero por el momento no hay ninguna persona detenida.

Sobre las quejas de los sindicatos sobre la carencia de medios, indicó que los escucha atentamente porque "son profesionales" y mantiene una comunicación institucional fluida con ellos. "A partir de ahí, la determinación exacta de los materiales es algo que a mí me trasciende". El subdelegado destacó que el problema del narcotráfico no es sólo en Isla Mayor, sino "una globalidad". "El narcotráfico, tras la presión y hostigamiento de las Fuerzas de Seguridad, busca subterfugios para seguir operando".

El alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, aseguró que el pueblo trata de recuperar la normalidad, porque los vecinos tienen que seguir trabajando, "recolectando arroz y pescando cangrejo". "Este ha sido uno de los episodios llamativos de los últimos años, por lo que el sábado hubo una intranquilidad notable. Isla Mayor es un pueblo trabajador y humilde y al día siguiente sus vecinos tienen que salir a trabajar, por lo que la tranquilidad ha ido llegando a cada casa y ahora hay una cierta normalidad"

Molero dijo estar "satisfecho" con la labor del Gobierno, que responde cada vez que se le piden más medios, y mostró su rechazo por el hecho de que se ponga "el nombre del pueblo en la diana". "Intentamos promocionar sus virtudes, pero por mucho esfuerzo que hacemos para tener ese buen nombre, todo eso desaparece en un segundo cuando se produce un tema así. Somos la zona arrocera más importante de Europa, la segunda en pesca del cangrejo rojo... Tenemos que seguir peleando para que suene más lo bueno que lo malo".