La Policía encuentra otros 3.800 kilos de hachís en otra nave de Isla Mayor

La Policía Nacional ha encontrado otros 3.800 kilos de hachís en una nave de Isla Mayor, donde el sábado una banda de narcotraficantes acribilló a tiros a cinco policías, uno de los cuales resultó herido por arma de fuego y el resto acabó con distintas lesiones. El mismo día del tiroteo se hallaron 700 kilos de hachís en una nave, a los que hay que sumar estos 3.800. Son ya, por tanto, 4.500 kilos los intervenidos. Esta cantidad, a buen seguro, conformaría el alijo completo que los narcos intentaban introducir en España a través del río Guadalquivir.

A primera hora de la mañana del sábado, cinco policías estaban realizando una vigilancia y seguimiento de una banda de narcotraficantes en las inmediaciones de Isla Mayor fueron. Eran tres agentes del Greco (Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado) y dos de la unidad de Medios Aéreos, que los apoyaban con los drones. Los agentes estaban ocultos viendo cómo introducían la droga en una nave que utilizaban de guardería. De pronto, los agentes fueron sorprendidos por cuatro personas que iban a bordo de una furgoneta tipo pickup, en la que llevaban un arma larga en la parte trasera.

Los policías se identificaron como tal, pero uno de los narcotraficantes gritó "Dispara a esos perros". Tras esta orden, comenzaron a disparar a discreción contra los agentes con lo que posiblemente sea un fusil de asalto AK-47, más conocido como Kalashkinov por el apellido de su inventor. Mientras intentaban escapar, los agentes seguían oyendo voces como "mata a esos perros", al tiempo que les disparaban ráfagas hacia los arbustos en los que se encontraban. Hubo unas 30 ó 40 ráfagas.

Uno de los agentes resultó herido de gravedad en el abdomen y fue trasladado por sus propios compañeros hasta la zona de Urgencias del Hospital Virgen del Rocío, donde fue operado el mismo sábado. Tiene afectado el intestino y tendrá que ser intervenido de nuevo en los próximos días. Los otros tienen diversas lesiones, como arañazos de una alambrada, hematomas en brazos y piernas, contusiones, un desgarro en el brazo o un latigazo cervical.

La Policía continúa buscando a los autores de los disparos, que por el momento permanecen ocultos, y mantiene un despliegue importante en la zona.