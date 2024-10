El Gobierno defiende que "la Policía Nacional va a estar siempre que sea necesario" en las Tres Mil

El subdelegado del Gobierno central en Sevilla, Francisco Toscano, ha defendido este miércoles la actuación de la Policía Nacional en el barrio de las Tres Mil Viviendas tras los tiroteos del pasado fin de semana y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos "de bien" que viven en esta zona, asegurándoles que los agentes "estarán en presentes siempre que sea necesario".

En unas declaraciones públicas, enmarcadas en la macrorredada que la Policía Nacional está desarrollando desde esta mañana en el barrio, Toscano ha explicado que el operativo "ya estaba previsto" con anterioridad, pero que los últimos acontecimientos han hecho que se "ampliara y agudizara". Asimismo, el subdelegado del Gobierno ha confirmado la detención de una decena de personas y la realización de unos 16 registros domiciliarios, además de la incautación de "material no autorizado", del que no ha precisado más datos. Un operativo en el que participan más de 300 agentes y unos 50 vehículos, con el que Toscano defiende que el Gobierno de España "no elude sus responsabilidades".

"La operación de hoy es una muestra más de que el Gobierno cumple sus funciones. Se trata de operaciones que se han hecho en el pasado, que se están haciendo y que van a seguir produciéndose cada vez que la operativa policial lo considere necesario. Con estoquiero poner en valor el trabajo de la Policía Nacional, desde el comisario jefe provincial hasta el último agente que se sube cada día en un GOE. Ellos defienden a diario nuestros derechos y libertades y creo que su profesionalidad está por encima de cualquier duda", ha defendido.

Toscano ha aprovechado para recordar que la realidad en el Polígono Sur "no se circunscribe a un problema exclusivamente de seguridad". "Considerarlo así sería equivocarnos", ha dicho. En esta línea, el subdelegado del Gobierno en Sevilla aboga por un trabajo conjunto para aplicar "políticas de vivienda, urbanísticas y acciones de empleo" en esta zona de la ciudad para evitar situaciones como las vividas recientemente.

"Me temo que, de no ser así, dentro de unos meses volveremos a hablar de un hecho desgraciado como el del pasado sábado y volveremos a la casilla de salida a considerar que estamos ante un problema exclusivamente seguridad", ha concluido Toscano, que este jueves tendrá oportunidad de tratar estas propuestas con el alcalde de Sevilla en la reunión convocada para este jueves entre ambos a raíz del reciente tiroteo tras el cual el regidor se quejó de la la falta de policías nacionales en Sevilla.