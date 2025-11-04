El gobierno de José Luis Sanz da el último paso para licitar los primeros seis microparkings

La avenida Felipe II es una de las zonas donde se proyectan los microparkings

El gobierno de Sanz defiende que está cada vez más cerca de hacer realidad uno de los grandes compromisos de campaña: la construcción de los primeros seis nuevos parkings subterráneos para complementar la oferta para vecinos y mejorar la política de estacionamiento en general de Sevilla.

El consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha dado luz verde a los trámites necesarios para la venta de los suelos, cambio que tendrá que ser aprobado en Pleno.

El Pleno municipal de este mes de noviembre, previsto para finales de mes, deberá aprobar el cambio de calificación jurídica de los tramos de subsuelo donde está previsto se construyan los primeros microparkings para que puedan salir a venta.

Tras el periodo de exposición pública, los tramos de subsuelo tendrán ahora que pasar de bien demanial a patrimonial. A este paso le seguirá la licitación para poder llevar a cabo la construcción de estos aparcamientos y, posteriomente puedan pasar a ser titularidad de los vecinos y en ningún caso sean destinados a uso rotatorio.

Dónde irán los microparkings

Los conocidos como microparkings irán bajo estos viales no principales y contarán con entre 100 y 150 plazas cada uno.

En concreto, se va a dar luz verde a los que estarán situados en seis calles de El Porvenir y Los Remedios:

- Calle Virgen de Luján, en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento

- Calle Virgen de la Antigua, entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva.

- Calle Bogotá en Sevilla, entre Felipe II y Pedro Salinas

- Calle Felipe II, uno situado entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria

- Calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla.

Por otro lado, también se trabaja en la concesión de obra pública para aparcamiento rotatorio en San Martín de Porres (Triana) y Plaza Ejército Español (Junto a Capitanía).

De esta manera, en Triana se ganarán más de 270 plazas de aparcamientos y en la Plaza del Ejército Español, se duplicarán las plazas actuales pasando de las 110 en superficie que hay ahora mismo a 244 plazas.