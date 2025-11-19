El Gobierno reforzará la seguridad de la Copa del Rey y la Feria pero insta a una reflexión sobre el cambio de fecha

El estadio de la Cartuja será la sede de la final de la Copa del rey los próximos tres años

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado este miércoles la renovación de Sevilla como sede de la final de la Copa del Rey hasta el año 2028. “Es una buena noticia para nuestra ciudad”, ha señalado, destacando el prestigio y proyección nacional que este evento deportivo aporta a la capital hispalense, para el que ha comprometido un dispositivo de seguridad “a la altura a pesar de lo sensible de la fecha", si bien ha instado a una reflexión sobre la coincidencia de ambos eventos, incluido el cambio de fecha del partido de fútbol.

En este sentido, Toscano ha advertido de que la fecha prevista para la edición de 2026, que coincide con el fin de semana de la Feria de Abril, supondrá un reto añadido para la planificación y gestión de los servicios públicos. “Durante la Feria se produce una fuerte tensión en los servicios esenciales, especialmente en materia de seguridad, movilidad y transporte. La coincidencia con otro evento de gran afluencia, como la final de la Copa del Rey del 25 de abril, incrementa notablemente estas necesidades”, ha explicado.

El representante del Gobierno central ha subrayado que “los dispositivos de seguridad, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los esfuerzos en materia de tráfico, ferrocarriles o servicios aeroportuarios, se multiplican cuando confluyen dos acontecimientos de esta magnitud”.

Un dispositivo adaptado a las necesidades

Toscano ha garantizado que la Policía Nacional y el resto de los servicios estatales “trabajarán con la realidad que exista el 25 de abril, cuando se dimensionará el dispositivo conforme a las necesidades reales que plantean la Feria y la final de la Copa del Rey”. Asimismo, ha afirmado que “la ciudadanía puede confiar en el compromiso y la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en uno de los fines de semana más sensibles del año en Sevilla”.

El subdelegado ha recordado que Sevilla, tanto la capital como la provincia, cuenta con una reconocida capacidad para organizar eventos de gran envergadura, una de sus principales señas de identidad. Aun así, “es importante reflexionar sobre la planificación de estos acontecimientos en los que el éxito depende de la previsión, la prevención y la colaboración entre Administraciones y entidades privadas”, y ha instado a que se analicen todas las posibilidades, incluido el cambio de fecha.

“Para mantener la excelencia que caracteriza a Sevilla en la organización de eventos, debemos valorar adecuadamente qué tipo de eventos y en qué fechas pueden celebrarse, garantizando siempre la máxima calidad y seguridad”, ha concluido.