Gómez Piñol en la memoria (1940-2025)

No fui su alumno pero lo recordaré siempre. Cuando era un estudiante de Bachillerato y no pensaba siquiera estudiar Filosofía y Letras, en una visita a la Sala de Murillo del Museo de Bellas Artes de Sevilla, recuerdo a un joven profesor que explicaba un cuadro con verdadero entusiasmo a un pequeño grupo de personas. Conservo esta imagen en la memoria y siempre pensé que tenía que ser él cuando era profesor ayudante, don Emilio Gómez Piñol, a quien conocería muchos años después en la puerta de su domicilio en mi primer viaje a Murcia para investigar en su Archivo Municipal. Providencialmente, el párroco de San Nicolás me indicó que vivía enfrente de su iglesia. Ya me habían hablado de su viaje por Asia don Antonio Blanco Freijeiro y también el profesor Hernández Díaz nos había elogiado en clase su importante tesis doctoral sobre la colección de estampas de Hernando Colón en la Biblioteca Colombina. Asimismo, el murciano Antonio Martínez Ripoll, ayudante de Bonet Correa, me hablaba del excelente catedrático Gómez Piñol de su Universidad de Murcia. Así que muchos esperábamos con curiosidad su llegada a Sevilla.

No fui su alumno, pero no me perdía ninguna de sus magistrales conferencias que siempre pedí que las publicara. Se formó con Blanco Freijeiro, Hernández Díaz y Marín Martínez. Realizó su licenciatura con una tesis inédita titulada Contribución al estudio de la Hispalis visigoda (1963). Hábil dibujante, ilustró las piezas arqueológicas que se exhibían antaño en las vitrinas del patio del Laboratorio de Arte de nuestra universidad.

Tres años más tarde, su tesis doctoral Catálogo de las estampas de Hernando Colón. Edición y estudio (1966) significó brillantemente la culminación de sus estudios en la Universidad Hispalense y el inicio de su carrera profesoral que le llevaría finalmente a la cátedra de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, donde realizó estudios sobre la obra de talla de Jacobo Florentino en la sacristía de la Catedral de Murcia y, más tarde, la fachada barroca de Jaime Bort en la misma catedral.

Amigos del Museo de Bellas Artes

Catedrático de Historia del Arte Hispanoamericano en la Universidad de Sevilla desde 1973, desplegó una actividad incesante como profesor, conferenciante, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, fundador de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, director del Departamento de Historia del Arte y profesor del Aula de la Experiencia.

Asimismo, creó la revista Laboratorio de Arte, heredera de la anterior Arte en América y Filipinas, y cuya carátula efigia la portada de nuestra antigua facultad. De su etapa sevillana nos ha quedado su síntesis de Arte Hispanoamericano publicada en 1991 y el monumental, exhaustivo estudio sobre la Iglesia Colegial del Salvador de Sevilla (2000), que revela su conocimiento de la arquitectura, la escultura y la pintura, incardinadas en la vida sevillana a través de los siglos con un perfecto manejo de la metodología precisa. En definitiva, un magnífico ejemplo de lo que Jonathan Brown denominaba “historia contextual del arte”, que también queda explícito en su menos conocido análisis histórico-artístico de la iglesia de San Román (2008) con motivo de su restauración.

Don Enrique Marco Dorta mencionaba en Arte en América y Filipinas (Ars Hispaniae, XXI) el estudio que realizara Gómez Piñol durante su estancia en las islas Filipinas y que esperaba ver publicado. El destino truncó también la publicación del libro de las estampas de Hernando Colón que estaba ya contratado y muchos esperábamos conocer, del que puede darnos una idea parcial Iconografía militar en la colección de estampas de Hernando Colón en las III Jornadas nacionales de Historia militar (1993), que él mismo dirigió.

Extraordinario fotógrafo

Se ha dicho que publicó poco, pero sabía mucho y sabía comunicar con la palabra y la imagen porque era un extraordinario fotógrafo. El profesor Gómez Piñol era un especialista en Arte del Renacimiento, Barroco y Arte Hispanoamericano, no obstante, ante todo era un historiador al que nada de lo artístico le resultaba ajeno, pues su mirada abarcaba desde Oriente hasta Occidente y desde lo antiguo a lo contemporáneo, como podemos comprobar en su lección inaugural del curso académico 2005-2006 de la Universidad de Sevilla, titulada Ruptura vanguardista, desintegración y nostalgia del arte.

Las páginas que dedicó a la irónica percepción de Cervantes en Sevilla dentro del libro conmemorativo del Instituto de Academias de Andalucía (2017) nos habla de la formación clásica de quienes estudiaron en la antigua Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla y de los maestros que mantenían una tradición. No fui su alumno, pero disfruté de su última clase magistral de Arte Barroco, a la que acudieron no solo los alumnos sino también sus compañeros. El profesor Gómez Piñol era un clásico de la antigua Facultad de Filosofía y Letras. No hay nada más original ni verdadero que la tradición. Decía Eugenio D´Ors, lo que no es tradición es plagio.