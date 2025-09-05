El nuevo grado de Inteligencia Artificial protagoniza el inicio de curso en la US

El próximo lunes 8 de septiembre más de 11.500 estudiantes de nuevo ingreso comienzan su etapa en la Universidad de Sevilla (US), una comunidad de casi 80.000 personas. Entre ellos se encuentra el nuevo alumnado de máster, que se sumará a las clases a partir de la primera semana de octubre.

A lo largo de septiembre, las distintas facultades y escuelas celebran jornadas de bienvenida para facilitar la adaptación a la vida universitaria de los recién llegados y ofrecerles información clave sobre los estudios y los recursos que tienen a su alcance. La acogida del nuevo alumnado coincide con la puesta en marcha de una oferta académica renovada, que incorpora grados y másteres pioneros en áreas estratégicas como la Inteligencia Artificial, la Economía y la Salud.

Como parte de esta apuesta, la US reconoce por primera vez la participación del alumnado en proyectos multidisciplinares con créditos académicos, trabajos de fin de estudios, prácticas e incluso actividades evaluables de asignaturas de proyectos. Por otro lado, y como novedad, el Instituto de Idiomas ha puesto en marcha nuevos cursos online de preparación para el examen Linguaskill de Cambridge, con los que se refuerza la proyección internacional y la empleabilidad de los estudiantes.

Palabras de bienvenida

La vicerrectora de Estudiantes, Carmen Gallardo, ha dedicado unas palabras a todo el estudiantado de la US para que tenga un curso 2025/26 "lleno de retos, en el que se desarrollen como personas y desde el punto de vista académico". Para ello, recomienda que aprovechen los recursos y oportunidades que la Hispalense pone a su disposición, como son las asociaciones estudiantiles, el aula de debate, las actividades culturales y el deporte. Gallardo ha aprovechado para sugerir que participen en las actividades de voluntario, que son "muchas, diversas y con una gran labor social".

La Universidad de Sevilla ha ofertado este curso 16.653 plazas de nuevo ingreso, de las que 12.031 son para los títulos de grado y 4.622 para máster. Entre las novedades más destacadas se encuentran el nuevo grado en Ingeniería Informática- Inteligencia Artificial con mención dual, pionero en España y Andalucía, y el nuevo doble grado en Economía y Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Los másteres

Con respecto a los másteres, la US inicia el curso con nuevas titulaciones, como el nuevo doble máster en Psicología General Sanitaria y Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta; y los másteres en Administración de Empresas, Inteligencia Artificial para la Transformación Empresarial (de Ulysseus), Logística y Gestión de Operaciones, Operación de Sistemas Espaciales, Ingeniería Aeronáutica y Operación de Sistemas Espaciales, Derecho y Ética de la IA, Optometría Clínica, y Ciencias y Tecnologías Físicas Aplicadas a la Medicina y la Biología.

Tras la bienvenida a los estudiantes internacionales, la US da inicio formal al curso 2025/26, con un calendario académico estructurado para organizar las actividades de todo el alumnado. Así, el primer cuatrimestre para los estudiantes de grado se extenderá desde el día 8 hasta el 19 de diciembre. Los exámenes de la primera convocatoria de este cuatrimestre serán del 8 al 24 de enero. El segundo cuatrimestre comenzará el 26 de enero y finalizará el 22 de mayo. El inicio de los exámenes del segundo cuatrimestre será a partir del 25 de mayo.

Además de la formación académica, la Universidad de Sevilla ofrece al alumnado múltiples actividades vinculadas al empleo, la innovación y divulgación científica. En el mes de septiembre, se organizarán dos eventos importantes: la Feria de Empleo y la Noche Europea de l@s Investigador@s, el jueves 25 y el viernes 26, respectivamente.