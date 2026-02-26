El gremio de taxistas de Sevilla reclama aseos para sus profesionales

La Unión Sevillana del Taxi ha solicitado públicamente al Ayuntamiento de Sevilla la adopción de medidas urgentes para garantizar el acceso a aseos y espacios de higiene para las personas que ejercen la profesión del taxi en la ciudad, con especial atención a las mujeres del sector.

Desde la citada asociación, su presidente David Capelo alerta de que la falta de infraestructuras básicas de higiene es un problema estructural que se prolonga desde hace años y que afecta directamente a las condiciones laborales de los taxistas. Esta carencia resulta especialmente gravosa para las mujeres, cuya presencia en el sector ha aumentado de forma progresiva en los últimos años, sin que este avance en igualdad haya ido acompañado de las condiciones necesarias para un desempeño profesional digno.

Las largas jornadas laborales en la vía pública, sin acceso regular a instalaciones sanitarias, generan —según denuncia la organización— una situación de precariedad incompatible con los estándares laborales actuales. En el caso de las mujeres taxistas, este problema se intensifica debido a sus necesidades específicas de higiene y salud, que requieren espacios adecuados, privados y seguros.

Soluciones

Ante esta situación, la Unión Sevillana del Taxi plantea varias soluciones, entre ellas la instalación de baños públicos en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en paradas de taxi y zonas de alta concentración de vehículos. Asimismo, propone establecer convenios de colaboración con edificios municipales, sedes de distritos, hoteles u otros establecimientos que puedan facilitar el acceso a servicios higiénicos a los profesionales del sector.

La asociación subraya que el acceso a condiciones básicas de higiene no debe considerarse un privilegio, sino un derecho laboral fundamental, y confía en que el Ayuntamiento muestre sensibilidad y compromiso con un colectivo que presta un servicio público esencial a la ciudadanía. En este sentido, reitera su disposición al diálogo y a la colaboración institucional para encontrar soluciones realistas que dignifiquen la profesión y mejoren las condiciones laborales de todas las personas que trabajan en el taxi.