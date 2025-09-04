Gripe aviar en Sevilla: "El riesgo de infección en humanos es muy bajo aunque haya habido un brote"

“El riesgo de infección en humanos por gripe aviar es muy bajo aunque haya habido un brote”. Así de contundente se ha expresado José María Navarro, jefe de Microbiología del Hospital Virgen de las Nieves (Granada), sobre las muertes de unas 68 aves en el Parque del Tamarguillo (Sevilla). De hecho, el experto ha recalcado que “en España no se ha dado ningún caso de gripe aviar en humanos”.

Ello se debe a que el contagio no es respiratorio, sino por vía digestiva, es decir, por excretos o por agua. Por tanto, “primero se tiene que infectar un ave y el animal ha de estar en contacto con el humano y darse unas casuísticas muy concretas y difíciles”, ha subrayado. Además, "el virus tiene que reconocer las vías respiratorias altas, que funcionan como cerraduras, y engancharse", ha abundado.

También ha hecho especial hincapié en que se debe estar pendiente de los resultados que se reporten del Laboratorio Central de Veterinaria, ubicado en el municipio madrileño de Algete, para saber si el virus es altamente o poco patógeno. "Si fuera altamente patógeno, habrá que estudiar los casos cercanos", ha manifestado.

No hay relación con el estado de las aguas

Tampoco tiene nada que ver el estado del agua del estanque o de la laguna en la que hayan convivido las aves infectadas con las que no lo están. Aunque es cierto que su limpieza facilita la eliminación de excrementos de los animales, el principal factor que vehicula esta enfermedad es la propia migración de las aves.

“Estos animales migran y se encuentran en lugares comunes. Algunas pueden no enfermar y dispersar el virus por todo el mundo de una manera muy sencilla y otras no aguantan... estas últimas son las casi 70 del Parque del Tamarguillo”. Algo que se evidencia, a su juicio, con la regularidad de las muertes en Sevilla. Sí que afirma con rotundidad que las aves migratorias y las acuáticas son las que tienen más riesgo de contagio.

¿Y mi mascota?

Aunque recuerda que hay algunas mascotas -perros y gatos- que se han podido infectar, "no son el principal vehículo para llegar a los humanos". Por ello, el experto aconseja tener los cuidados habituales con los animales de compañías y evitar "exponerlos a entrar en zonas acotadas" por las autoridades competentes.

Seguimiento durante 10 días y PCR

La Consejería de Salud ha activado un protocolo de actuación para las personas que hayan estado en contacto con las aves muertas por gripe aviar en el Parque del Tamarguillo. Una actuación que comprenderá tres fases y que incluye un seguimiento durante 10 días y la realización de una prueba PCR para descartar la presencia del virus.

La primera fase de actuación comprende la identificación, valoración y seguimiento durante diez días de quienes hayan estado expuestos a aves o ambientes contaminados. En este periodo, la persona debe vigilar posibles síntomas como la fiebre y, en caso de presentarlos, usar mascarilla y avisar a Salud Pública, que la pondrá en contacto con profesionales médicos para su tratamiento.

En segundo lugar, incluso en ausencia de síntomas, al quinto día de la exposición se realiza una PCR específica para descartar la presencia del virus. Finalmente, se detectan casos sospechosos en personas que acuden a su centro de salud con un cuadro clínico compatible con la gripe y que informan de contacto previo con aves enfermas o muestras.

Recomendaciones a la población

La Consejería de Salud ha emitido una serie de pautas básicas de prevención: