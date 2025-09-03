Gripe aviar en Sevilla: Salud realizará pruebas PCR a las personas que hayan estado en contacto con las aves muertas

El Director General de Salud Pública, Manuel Fernández Zurbarán, ha informado del protocolo de actuación que se va a seguir con las personas que han estado en contacto con las aves muertas por gripe aviar en el Parque del Tamarguillo de Sevilla.

Sin concretar un número exacto de personas, Fernández ha señalado en una entrevista en Onda Cero, que "será a 4 ó 5 personas, aunque aún se está trabajando en la lista definitiva y no todos necesitan seguimiento".

Fernández explicó que el protocolo de vigilancia en humanos establece tres fases de actuación. En primer lugar, la identificación, valoración y seguimiento durante diez días de quienes hayan estado expuestos a aves o ambientes contaminados. En este periodo, la persona debe vigilar posibles síntomas como la fiebre y, en caso de presentarlos, usar mascarilla y avisar a Salud Pública, que la pondrá en contacto con profesionales médicos para su tratamiento.

En segundo lugar, incluso en ausencia de síntomas, al quinto día de la exposición se realiza una PCR específica para descartar la presencia del virus. Finalmente, se detectan casos sospechosos en personas que acuden a su centro de salud con un cuadro clínico compatible con la gripe y que informan de contacto previo con aves enfermas o muestras.

Recomendaciones a la población

El director general recordó una serie de pautas básicas de prevención:

Evitar alimentar a las aves urbanas en parques o en la vía pública.

en parques o en la vía pública. Mantener una adecuada higiene de manos .

. No tocar ni manipular aves muertas que se encuentren en la calle o en zonas verdes.

que se encuentren en la calle o en zonas verdes. Avisar al ayuntamiento en caso de localizar un ave muerta.

en caso de localizar un ave muerta. Vacunarse contra la gripe si se pertenece a los grupos recomendados.

Fernández subrayó que estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar riesgos, pese a que el riesgo para la población general sigue considerándose muy bajo.

Un brote sin precedentes en la capital andaluza

La situación en el Parque del Tamarguillo representa un hito preocupante en la historia epidemiológica de Sevilla. Aunque la gripe aviar no es desconocida en la provincia, nunca antes se había manifestado con tal virulencia en un entorno urbano. Los datos oficiales revelan que entre 2021 y 2022 se confirmaron 22 brotes en granjas avícolas provinciales, principalmente afectando a explotaciones dedicadas a la cría de pavos y pollos, pero el caso actual marca la primera incidencia significativa en fauna urbana.

"Los casos humanos infectados por este virus a nivel global son, en general, esporádicos en personas expuestas sin protección a animales enfermos o a entornos contaminados, y no han producido contagios secundarios", señala el último informe del Ministerio de Sanidad con fecha del 15 de julio de 2025. Este documento oficial califica el riesgo para la población general como muy bajo, elevándose ligeramente a un nivel bajo únicamente para personas con exposición laboral directa, siempre que se respeten las medidas preventivas establecidas.

¿Qué es la gripe aviar y cómo afecta a las aves urbanas?

La gripe aviar, también conocida como influenza aviar, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a las aves, tanto silvestres como domésticas. El virus responsable pertenece a la familia Orthomyxoviridae, siendo la variante A(H5N1) una de las más preocupantes por su potencial patógeno. En el caso de las aves urbanas como patos y gansos, la enfermedad suele manifestarse con síntomas respiratorios severos, trastornos neurológicos y una elevada tasa de mortalidad.

Los parques urbanos con lagos artificiales, como el Tamarguillo, constituyen ecosistemas particularmente vulnerables debido a la concentración de aves acuáticas y al contacto con aves migratorias que pueden actuar como vectores. La transmisión ocurre principalmente a través del contacto con secreciones respiratorias y heces de aves infectadas, propagándose rápidamente en entornos donde conviven numerosos ejemplares en espacios reducidos.