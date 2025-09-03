La aparición de la gripe aviar en Sevilla obliga a reforzar la gestión de la fauna urbana

El Ayuntamiento de Sevilla confirmó que el brote de gripe aviar es la causa de la muerte de decenas de patos y gansos en el parque del Tamarguillo y como consecuencia de ello, el consistorio ha informado de que se va a convocar un contrato específico para la gestión de la fauna urbana, que se sumará a la planificación ordinaria que ya evalúa el arbolado y las zonas verdes.

Hasta ahora, estos controles ni existían ni estaban sistematizados.

La aparición de la gripe aviar en la capital hispalense es un hecho inédito. Aunque en otras ciudades españolas se han detectado brotes, ninguno había alcanzado el nivel de mortandad registrado en Sevilla. Sí estaban confirmados en explotaciones avícolas de la provincia, concretamente, entre 2021 y 2022, en la provincia de Sevilla se confirmaron 22 brotes, principalmente en granjas de pavos y pollos.

El brote del Tamarguillo

Desde la última semana de agostos han muerto 68 aves en el Parque del Tamarguillo, situado en el distrito Este, junto a Alcosa. Tras la confirmación de la causa, el Ayuntamiento ordenó cerrar el parque por seguridad y la Consejería de Salud y Consumo anunció que realizará un seguimiento médico de las personas que hayan estado en contacto con las aves muertas, con controles durante diez días.

La Junta de Andalucía cuenta con sistemas de vigilancia animal y humana para detectar rápidamente focos de esta Enfermedad de Declaración Obligatoria y aplicar medidas de control a través de diversos organismos de las consejerías de Medio Ambiente, Salud y Agricultura.

Riesgo bajo para la población

Las autoridades insisten en que, pese a la detección del foco, el riesgo para la población general es muy bajo. El último informe del Ministerio de Sanidad, con fecha 15 de julio de 2025, señala que el “riesgo global de gripe de origen zoonótica es muy bajo para la población general y bajo para personas con exposición laboral”, siempre que se respeten las medidas preventivas.

En Europa se han registrado en los últimos años temporadas de intensa circulación del virus IAAP A(H5N1) en aves silvestres, con contagios en aves domésticas e incluso en mamíferos. Pese a ello, no se han confirmado casos en humanos en España.

“Los casos humanos infectados por este virus a nivel global son, en general, esporádicos en personas expuestas sin protección a animales enfermos o a entornos contaminados, y no han producido contagios secundarios”, destaca el informe oficial.