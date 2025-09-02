Salud vigila el foco de gripe aviar en Sevilla y lo cataloga de riesgo poblacional muy bajo
Andalucía refuerza la vigilancia animal y humana tras detectarse aves enfermas en el Parque del Tamarguillo
La gripe aviar ha causado la muerte de los patos en los parques de Sevilla
Los virus de gripe aviar circulan con frecuencia entre aves y, en ocasiones, pueden transmitirse a personas en contacto directo con ejemplares enfermos o con entornos contaminados. En el caso concreto del virus H5N1, desde 2003 se han notificado 985 casos a nivel mundial. El cuadro clínico es similar al de la gripe estacional, con manifestaciones que van desde formas asintomáticas o leves hasta casos de mayor gravedad. No obstante, no se ha descrito transmisión de persona a persona.
Para el seguimiento de esta Enfermedad de Declaración Obligatoria, la Junta de Andalucía dispone de sistemas de vigilancia animal y humana, con el objetivo de detectar de forma rápida los focos y aplicar medidas de control. En el ámbito humano, este seguimiento incluye la identificación, evaluación y control médico durante diez días de quienes hayan estado expuestos a aves enfermas o muertas.
Recomendaciones de la Junta a la ciudadanía
Ante la presencia de aves muertas o enfermas en una misma zona, la Junta recomienda no tocar ni manipular los animales y comunicarlo al ayuntamiento correspondiente.
Para quienes participan en labores de manipulación de aves, se aconseja:
- Uso de equipos de protección individual como guantes y mascarillas.
- Vacunación anual frente a la gripe estacional.
El foco en el Parque del Tamarguillo
En el caso del Parque del Tamarguillo de Sevilla, se llevará a cabo la identificación de las personas expuestas para su posterior seguimiento. Las autoridades subrayan que, pese a la detección de este foco, el riesgo para la población general es considerado muy bajo
