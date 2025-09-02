Salud vigila el foco de gripe aviar en Sevilla y lo cataloga de riesgo poblacional muy bajo

Los virus de gripe aviar circulan con frecuencia entre aves y, en ocasiones, pueden transmitirse a personas en contacto directo con ejemplares enfermos o con entornos contaminados. En el caso concreto del virus H5N1, desde 2003 se han notificado 985 casos a nivel mundial. El cuadro clínico es similar al de la gripe estacional, con manifestaciones que van desde formas asintomáticas o leves hasta casos de mayor gravedad. No obstante, no se ha descrito transmisión de persona a persona.

Para el seguimiento de esta Enfermedad de Declaración Obligatoria, la Junta de Andalucía dispone de sistemas de vigilancia animal y humana, con el objetivo de detectar de forma rápida los focos y aplicar medidas de control. En el ámbito humano, este seguimiento incluye la identificación, evaluación y control médico durante diez días de quienes hayan estado expuestos a aves enfermas o muertas.

Recomendaciones de la Junta a la ciudadanía

Ante la presencia de aves muertas o enfermas en una misma zona, la Junta recomienda no tocar ni manipular los animales y comunicarlo al ayuntamiento correspondiente.

Para quienes participan en labores de manipulación de aves, se aconseja:

Uso de equipos de protección individual como guantes y mascarillas.

como guantes y mascarillas. Vacunación anual frente a la gripe estacional.

El foco en el Parque del Tamarguillo

En el caso del Parque del Tamarguillo de Sevilla, se llevará a cabo la identificación de las personas expuestas para su posterior seguimiento. Las autoridades subrayan que, pese a la detección de este foco, el riesgo para la población general es considerado muy bajo